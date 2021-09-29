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  • В центре Таллинна в хостеле 34-летнего мужчину ранили ножом

В центре Таллинна в хостеле 34-летнего мужчину ранили ножом

Нож. Иллюстративное фото. ФОТО: Тоомас Хуйк

Во вторник в центр тревоги сообщили, что в хостеле, расположенном вблизи перекрестка торгового центра Stockmann в центре Таллинна, мужчина напал с ножом на другого.

Как пишет Postimees, 31-летний мужчина ранил ножом 34-летнюю жертву и затем скрылся с места происшествия по Тартускому шоссе. Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу, его ранения оцениваются как легкие.

По информации прокуратуры, в качестве подозреваемого никто не задержан. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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