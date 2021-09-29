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Порты Хельсинки отказались от массовой проверки паспортов вакцинации

Иллюстративное фото. ФОТО: Roni Rekomaa

Порты Хельсинки больше не проверяют COVID-сертификаты поголовно у всех пассажиров, пишет Rus.ERR.

По словам главы департамента здоровья Финляндии Леэны Турпейнен, новые правила зависят прежде всего от личной ответственности пассажиров. Теперь пассажиры в портах, прежде чем попасть в город, должны выбрать одну из трех разных полос, сообщил портал Yle.

"Зеленая полоса" предназначена для пассажиров, возвращающихся из мини-круизов. Полосу также могут использовать дипломаты и работники порта; "Желтая полоса" предназначена для пассажиров, прошедших курс вакцинации от коронавируса или переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев; "Красная полоса" - для всех других пассажиров. На ней движение людей проверяют больше всего.

По словам Турпейнен, проверки на всех полосах могут быть смягчены, если возникнет перегруженность. Это позволит части пассажиров попасть в страну без предъявления COVID-сертификата. "Некоторые пассажиры тогда смогут просто пройти из порта в город", - сказала она.

Если кого-то задержат без COVID-сертификата, и он откажется от тестирования, об этом информируют пограничную службу.

Аэропорт Хельсинки в выходные также ввел отдельную зеленую полосу для вакцинированных, чтобы ускорить прохождение пассажиров.

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