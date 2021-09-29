Явлинский перенес операцию на сердце
Основатель партии «Яблоко», председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил «Интерфаксу», что ему провели операцию на сердце.
Основатель партии «Яблоко», председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил «Интерфаксу», что ему провели операцию на сердце.
«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей», - написал Явлинский в среду в своем телеграме.
Ранее его соратник Сергей Митрохин подтвердил «Интерфаксу», что у Явлинского возникли некоторые проблемы со здоровьем, он обратился к лечащему врачу, но его состояние не тяжелое. В пресс-службе «Яблока» накануне сообщили, что Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, чувствует себя удовлетворительно.