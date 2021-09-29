Явлинский перенес операцию на сердце

«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей», - написал Явлинский в среду в своем телеграме.