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  • Эстония
  • Каллас: из вооруженных сил Эстонии из-за отказа от вакцинации не уволен никто

Каллас: из вооруженных сил Эстонии из-за отказа от вакцинации не уволен никто

Кая Каллас. ФОТО: Margus Ansu

По словам премьер-министра Каи Каллас, по состоянию на сегодня из вооруженных сил Эстонии никто из не вакцинированных от Covid-19 уволен не был.

В среду на инфочасе в Рийгикогу было задано много вопросов, которые касались вакцинации в вооруженных силах. По словам Каллас, она прямо во время инфочаса связалась с командующим вооруженными силами, генерал-лейтенантом Мартином Херемом, и он заверил, что по состоянию на сегодня из-за вакцинации ни один человек уволен не был. Но есть десяток человек, которые уволились сами.

Каллас сказала, что в Департаменте полиции и погранохраны вакцинированы более 80 процентов работников: «Нет информации о том, чтобы кто-то ушел из-за вакцинации или невакцинированности, или кто-то был уволен. Такой информации нет».

«В вооруженных силах вакцинированы более 90 процентов человек, и опять же, подобных претензий, по крайней мере, ко мне не поступало, чтобы кого-то уволили из-за того, что он по какой-то причине не вакцинировался и ставит, прежде всего, себя, но и других под угрозу», - сказала Каллас.

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