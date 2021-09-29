Каллас: из вооруженных сил Эстонии из-за отказа от вакцинации не уволен никто

В среду на инфочасе в Рийгикогу было задано много вопросов, которые касались вакцинации в вооруженных силах. По словам Каллас, она прямо во время инфочаса связалась с командующим вооруженными силами, генерал-лейтенантом Мартином Херемом, и он заверил, что по состоянию на сегодня из-за вакцинации ни один человек уволен не был. Но есть десяток человек, которые уволились сами.

Каллас сказала, что в Департаменте полиции и погранохраны вакцинированы более 80 процентов работников: «Нет информации о том, чтобы кто-то ушел из-за вакцинации или невакцинированности, или кто-то был уволен. Такой информации нет».