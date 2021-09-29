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Сохраним популяцию пчел!

Пчелы. Иллюстративное фото. ФОТО: Кристьян Теэдема

Насекомые опылители играют важную роль в функционировании как природных, так и созданных человеком экосистем. Уменьшение их численности и видового разнообразия может привести к резкому падению урожайности сельскохозяйственных культур, таким образом, от состояния популяции насекомых опылителей зависит продовольственная безопасность человечества! Их ежегодный вклад в сельское хозяйство Европы оценивается приблизительно в 15 млрд евро, что сопоставимо с годовым доходом государственного бюджета Эстонии.

Пчелы представляют одну из самых больших групп среди насекомых опылителей. В мире насчитывают около 20000 видов пчел, в Европе до 2000, а в Эстонии встречается 280 видов этих насекомых. В конце 20-го века в разных странах ученые забили тревогу в связи со снижением численности как медоносных так и диких пчел, в 21 веке этот процесс заметно ускорился. Это вызвано различными причинами, но основными считаются заболевания (нозематоз, варроатоз, американский гнилец и т.д.) и загрязнение окружающей среды.

Токсичные для пчел вещества, поступающие с выбросами промышленных предприятий и со свалок промышленных и бытовых отходов, несомненно, влияют на здоровье пчел, однако самым важным фактором является широкое использование пестицидов в сельском хозяйстве. Несмотря на призывы к экологически чистому сельскому хозяйству, объем применяемых в мире пестицидов продолжает неуклонно расти, в том числе и в Европейских странах. Последняя массовая гибель пчел наблюдалась в Эстонии в 2017 году и одной из причин могло быть злоупотребление инсектицидом на основе диметоата.

В настоящее время одной из важнейших задач в растениеводстве является определение баланса между использованием пестицидов для снижения потерь урожая от вредителей и сохранением численности и видового разнообразия насекомых опылителей. Это также поможет разрешить конфликт между производителями меда и фермерами, использующими пестициды.

В рамках проекта «Пути снижения гибели пчел» (Mesilaste hukkumise vähendamise võimalused, www.forbee.ee), финансируемого Эстонским Научным Агентством (ETAG), были собраны и проанализированы данные о потенциальной опасности для пчел средств защиты растений, используемых в Эстонии. Кроме сельского хозяйства пестициды могут использоваться также в лесном хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности, для обработки железнодорожных путей, обочин дорог, спортивных площадок и парков.

По данным Регистра средств защиты растений (Taimekaitsevahendite register) Сельскохозяйственного и продовольственного департамента львиную долю (96,7%) составляют химические препараты, на биологические и механические средства защиты растений остается ничтожная часть. На данный момент в Эстонии разрешено для использования около 400 препаратов, содержащих примерно 130 действующих веществ. Пестицидные препараты обычно содержат одно или несколько действующих веществ, а также так называемые «инертные» компоненты – дополнительные вещества, которые усиливают эффекты действующих веществ. Статистические данные продаж пестицидов приводятся отдельно по каждому действующему веществу, а не по готовым препаратам. За последнее десятилетие объем продаваемых в Эстонии пестицидов не уменьшается (Рис. 1), причем большую часть составляют гербициды для уничтожения сорной растительности, затем идут фунгициды для борьбы с грибковыми заболеваниями растений и инсектициды для уничтожения вредных насекомых.

ФОТО: График

Рис.1. Количество пестицидов, продаваемое в Эстонии (в тоннах/год, в пересчете на действующее вещество).

Источник: Statistikaamet

В период с 2015-2020 г. в Эстонии из гербицидов больше всего продавалось глифосата (315 т/год), из фунгицидов тебуконазол (23 т/год) и инсектицид диметоат (18 т/год). Из них диметоат отличается очень сильной токсичностью для пчел, а глифосат можно отнести к малотоксичным для пчел веществам. Из разрешенных к реализации в Эстонии препаратов в свободной продаже можно найти 4 инсектицида, 11 фунгицидов и 18 гербицидов (всего около 50 препаратов различного предназначения).

Причем один из инсектицидных препаратов, допущенный к применению в личном приусадебном хозяйстве, содержит лямбда-цигалотрин, который токсичен не только для вредителей, но и для пчел и других полезных насекомых.

В рамках проекта был проведен анализ имеющейся информации по токсичности 69 действующих веществ, содержащихся в препаратах с наибольшими объемами продаж. Данные по токсичности для пчел были найдены для всех этих действующих веществ, однако для других насекомых опылителей информация есть только по 25 пестицидам. Как и следовало ожидать, наиболее опасными для пчел оказались инсектициды.

По данным департамента Статистики за последние 5 лет примерно 80% от общего объема продаваемых в Эстонии инсектицидов составляли диметоат и тиаклоприд, использование которых окончательно запретили в 2020 году. Кроме того, большая часть покупаемых в Эстонии на данный момент инсектицидов, будет запрещена к использованию с 2022 года.

В соответствии с Европейским экологическим соглашением и целями стратегии Евросоюза «от фермы к вилке» (Farm to Fork strategy/ Talust taldrikule) количество химических пестицидов планируется уменьшить на 50 % к 2030 году. С одной стороны это очень хорошо, но существует опасность, что на рынок придут препараты на основе еще более токсичных для пчел действующих веществ, например, пока не применяемые в Эстонии, но разрешенные в Европейском Союзе эмамектин или ацетамиприд. Важно отметить, что при рассмотрении разрешения на применение пестицидов, в первую очередь, принимается во внимание потенциальная опасность вещества для человека.

Очевидно, что при маленьком выборе пестицидов в будущем фермерам будет трудно сохранить объем производства продукции на уровне предыдущих лет. Сознательный подход к выбору используемых средств защиты растений производителями сельскохозяйственной продукции поможет снизить гибель насекомых опылителей и при сохранении уровня сельхозпродукции. Фермеры и садоводы любители должны интересоваться не только эффективностью покупаемого препарата, но и его потенциальной опасностью для полезных насекомых.

Увеличение урожая за счет токсичных для пчел препаратов в будущем обернется снижением урожайности из-за гибели опылителей. Выбор менее опасных веществ, например, биологических пестицидов на основе микроорганизмов или грибов, поможет предотвратить эту проблему.

В Евросоюзе набирает рост применение пестицидов в состав которых входят действующие вещества с низким риском (low risk active substance) как для людей, так и для других организмов, в том числе для пчел. Если в Европейской базе данных пестицидов (EU Pesticides database) таких веществ насчитывается 25, то в Эстонии из них разрешено к использованию пока только пять. Применение таких пестицидов наверняка будет более безопасно для опылителей, чем используемые химические пестициды.

Снизить негативные последствия применения пестицидов поможет и сотрудничество между пчеловодами и фермерами. Заблаговременное оповещение пасечников со стороны земледельцев об обработке полей пестицидами, сохранение в качестве кормовой базы для насекомых природных полос с разнотравьем между пашнями, а также правильное и своевременное лечение пчел поможет восстановить и сберечь популяцию этих крайне важных для человечества опылителей.

Настоятельно рекомендуем перед использованием пестицидов внимательно ознакомиться с иформацией, указанной в инфолисте и на сайте инструкций, где указан состав препарата, способы его применения, краткие характеристики опасности препарата, в том числе для пчел, и меры предосторожности.

Эта информация доступна в большинстве случаев и на русском языке. На упаковках потенциально опасных для опылителей препаратов с 2019 года добавлено уточнение формулировки заявления об опасности и мерах предосторожности (код -SPe 8): «Опасно для пчел и других опылителей. Не использовать для обработки цветущих культур и сорняков. При отсутствии цветущих растений можно использовать с 22.00 до 05.00». Полную информацию о продаваемых в Эстонии препаратах можно найти в Регистре средств защиты растений. В случае массовой гибели пчел всем пчеловодам рекомендуется обращаться в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. Текущие проблемы, касающиеся содержания пчел, помогут решить региональные доверенные лица Эстонской ассоциации профессиональных пчеловодов.

Лаборатория экологической токсикологии, Национальный институт химической физики и биофизики/ Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI)

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