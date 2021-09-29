Сохраним популяцию пчел!

Причем один из инсектицидных препаратов, допущенный к применению в личном приусадебном хозяйстве, содержит лямбда-цигалотрин, который токсичен не только для вредителей, но и для пчел и других полезных насекомых.

В рамках проекта был проведен анализ имеющейся информации по токсичности 69 действующих веществ, содержащихся в препаратах с наибольшими объемами продаж. Данные по токсичности для пчел были найдены для всех этих действующих веществ, однако для других насекомых опылителей информация есть только по 25 пестицидам. Как и следовало ожидать, наиболее опасными для пчел оказались инсектициды.

По данным департамента Статистики за последние 5 лет примерно 80% от общего объема продаваемых в Эстонии инсектицидов составляли диметоат и тиаклоприд, использование которых окончательно запретили в 2020 году. Кроме того, большая часть покупаемых в Эстонии на данный момент инсектицидов, будет запрещена к использованию с 2022 года.

В соответствии с Европейским экологическим соглашением и целями стратегии Евросоюза «от фермы к вилке» (Farm to Fork strategy/ Talust taldrikule) количество химических пестицидов планируется уменьшить на 50 % к 2030 году. С одной стороны это очень хорошо, но существует опасность, что на рынок придут препараты на основе еще более токсичных для пчел действующих веществ, например, пока не применяемые в Эстонии, но разрешенные в Европейском Союзе эмамектин или ацетамиприд. Важно отметить, что при рассмотрении разрешения на применение пестицидов, в первую очередь, принимается во внимание потенциальная опасность вещества для человека.

Очевидно, что при маленьком выборе пестицидов в будущем фермерам будет трудно сохранить объем производства продукции на уровне предыдущих лет. Сознательный подход к выбору используемых средств защиты растений производителями сельскохозяйственной продукции поможет снизить гибель насекомых опылителей и при сохранении уровня сельхозпродукции. Фермеры и садоводы любители должны интересоваться не только эффективностью покупаемого препарата, но и его потенциальной опасностью для полезных насекомых.

Увеличение урожая за счет токсичных для пчел препаратов в будущем обернется снижением урожайности из-за гибели опылителей. Выбор менее опасных веществ, например, биологических пестицидов на основе микроорганизмов или грибов, поможет предотвратить эту проблему.

В Евросоюзе набирает рост применение пестицидов в состав которых входят действующие вещества с низким риском (low risk active substance) как для людей, так и для других организмов, в том числе для пчел. Если в Европейской базе данных пестицидов (EU Pesticides database) таких веществ насчитывается 25, то в Эстонии из них разрешено к использованию пока только пять. Применение таких пестицидов наверняка будет более безопасно для опылителей, чем используемые химические пестициды.

Снизить негативные последствия применения пестицидов поможет и сотрудничество между пчеловодами и фермерами. Заблаговременное оповещение пасечников со стороны земледельцев об обработке полей пестицидами, сохранение в качестве кормовой базы для насекомых природных полос с разнотравьем между пашнями, а также правильное и своевременное лечение пчел поможет восстановить и сберечь популяцию этих крайне важных для человечества опылителей.

Настоятельно рекомендуем перед использованием пестицидов внимательно ознакомиться с иформацией, указанной в инфолисте и на сайте инструкций, где указан состав препарата, способы его применения, краткие характеристики опасности препарата, в том числе для пчел, и меры предосторожности.

Эта информация доступна в большинстве случаев и на русском языке. На упаковках потенциально опасных для опылителей препаратов с 2019 года добавлено уточнение формулировки заявления об опасности и мерах предосторожности (код -SPe 8): «Опасно для пчел и других опылителей. Не использовать для обработки цветущих культур и сорняков. При отсутствии цветущих растений можно использовать с 22.00 до 05.00». Полную информацию о продаваемых в Эстонии препаратах можно найти в Регистре средств защиты растений. В случае массовой гибели пчел всем пчеловодам рекомендуется обращаться в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент. Текущие проблемы, касающиеся содержания пчел, помогут решить региональные доверенные лица Эстонской ассоциации профессиональных пчеловодов.