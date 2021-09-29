Сохраним популяцию пчел!
Насекомые опылители играют важную роль в функционировании как природных, так и созданных человеком экосистем. Уменьшение их численности и видового разнообразия может привести к резкому падению урожайности сельскохозяйственных культур, таким образом, от состояния популяции насекомых опылителей зависит продовольственная безопасность человечества! Их ежегодный вклад в сельское хозяйство Европы оценивается приблизительно в 15 млрд евро, что сопоставимо с годовым доходом государственного бюджета Эстонии.