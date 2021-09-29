Картина дня: жалобы на сеть ресторанов, рейтинг богачей и независимые кандидаты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 сентября.
Можно ли представить будущее Таллинна без партий? Реально ли что-либо изменить в одиночку? Что необходимо предпринять для улучшения качества управления городом? Свои взгляды представили в предвыборной студии Rus.Postimees независимые кандидаты. В дискуссии приняли участие независимый кандидат по округу Мустамяэ, главред радио Палдиски Олег Тесла и два независимых кандидата по округу Ласнамяэ: производственный мастер Сергей Святушенко и предприниматель Евгений Соотс. Смотрите интервью в повторе!
Лидером рейтинга впервые стала Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,6% избирателей. Популярность консерваторов за неделю выросла на 0,4%. Читать далее...
Бум технологических фирм и успешные финансовые вложения вывели в топ-3 самых богатых людей Эстонии основателей Wise Кристо Кяэрманна и Таавета Хенрикуса, а также основателя Bolt Маркуса Виллига. Читать далее...
В опубликованном какое-то время назад материале, бывшие работники обвинили сеть семейных ресторанов Babyback Ribs & BBQ в невыплате отпускных, невежливом обращении с работниками и плохой гигиене. После публикации материала, с Postimees связались еще два бывших работника, которым тоже было, что сказать. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель мониторинговых исследований коронавируса, профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6291 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 747. Один человек скончался. Читать далее...
«Я выпучил глаза и спросил, есть ли фотографии», - журналист Андрес Райд вспомнил момент, когда ему сказали, что сестры-близнецы из Эстонии, находившиеся на борту парома «Эстония», были среди тех, кто приземлился на вертолете на острове Утё после крушения. Читать далее...
Вчера исполнилось 27 лет со дня крушения парома «Эстония». В настоящий момент на месте катастрофы ведутся как государственные, так и частные исследования. В передаче Otse Eloga своими мыслями об этой трагедии поделились политик Юрген Лиги и спасшийся с «Эстонии» Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм. Читать далее...
"Эстония, по относительно благоприятному (во всяком случае, для нее) стечению обстоятельств, принимает не очень большое количество людей, вынужденных, по тем или иным причинам, искать убежища за рубежами своей родины. Проще говоря – эмигрантов", - пишет Вячеслав Иванов.
Хотя сеть дисконтных магазинов Lidl не спешит объявлять, когда будут открыты первые магазины в Эстонии, розничная сеть подтверждает, что они пришли в Эстонию, чтобы здесь остаться, и имеют далеко идущие планы по расширению деятельности в стране. Читать далее...
В 11 часов перед зданием Рийгикогу собрались спасатели под предводительством профсоюза и потребовали повышения заработной платы не менее чем на 18 процентов. Читать далее...
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, некоторые девелоперы за год повысили цены на квартиры в столице на несколько десятков процентов, но может случиться, что покупателей по такой цене они не найдут. Читать далее...
В понедельник чиновники Языкового департамента прогулялись по улицам Нарвы и выявили массу предвыборных плакатов Консервативной народной партии (EKRE), оформленных с нарушением Закона о языка - все обещания на них сделаны только на русском. Читать далее...