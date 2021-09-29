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  • Картина дня: жалобы на сеть ресторанов, рейтинг богачей и независимые кандидаты

Картина дня: жалобы на сеть ресторанов, рейтинг богачей и независимые кандидаты

Выборы. ФОТО: Erik Prozes

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 сентября.

Независимые кандидаты: избавим Таллинн от кровососа Eesti Energia и ликвидируем МуПо

Можно ли представить будущее Таллинна без партий? Реально ли что-либо изменить в одиночку? Что необходимо предпринять для улучшения качества управления городом? Свои взгляды представили в предвыборной студии Rus.Postimees независимые кандидаты. В дискуссии приняли участие независимый кандидат по округу Мустамяэ, главред радио Палдиски Олег Тесла и два независимых кандидата по округу Ласнамяэ: производственный мастер Сергей Святушенко и предприниматель Евгений Соотс. Смотрите интервью в повторе!

Рейтинги: EKRE стала самой популярной, поддержка Партии реформ продолжает снижаться

Лидером рейтинга впервые стала Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,6% избирателей. Популярность консерваторов за неделю выросла на 0,4%. Читать далее...

Рейтинг богачей от Äripäev: в Эстонии два миллиардера

Бум технологических фирм и успешные финансовые вложения вывели в топ-3 самых богатых людей Эстонии основателей Wise Кристо Кяэрманна и Таавета Хенрикуса, а также основателя Bolt Маркуса Виллига. Читать далее...

Бывшие работники продолжают жаловаться на сеть ресторанов

В опубликованном какое-то время назад материале, бывшие работники обвинили сеть семейных ресторанов Babyback Ribs & BBQ в невыплате отпускных, невежливом обращении с работниками и плохой гигиене. После публикации материала, с Postimees связались еще два бывших работника, которым тоже было, что сказать. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: нужно менять тактику изоляции и тестирования

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель мониторинговых исследований коронавируса, профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 747 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6291 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 747. Один человек скончался. Читать далее...

Загадочно пропавший источник: сестёр-близнецов, спасенных с парома «Эстония», доставили на остров Утё на вертолете

«Я выпучил глаза и спросил, есть ли фотографии», - журналист Андрес Райд вспомнил момент, когда ему сказали, что сестры-близнецы из Эстонии, находившиеся на борту парома «Эстония», были среди тех, кто приземлился на вертолете на острове Утё после крушения. Читать далее...

Видео 〉 Спасшийся с «Эстонии»: правительства всё сделали неправильно

Вчера исполнилось 27 лет со дня крушения парома «Эстония». В настоящий момент на месте катастрофы ведутся как государственные, так и частные исследования. В передаче Otse Eloga своими мыслями об этой трагедии поделились политик Юрген Лиги и спасшийся с «Эстонии» Карл-Эрик Лаантеэ-Рейнтамм. Читать далее...

Эмигрировать нельзя остаться: что гонит людей из России и Беларуси?

"Эстония, по относительно благоприятному (во всяком случае, для нее) стечению обстоятельств, принимает не очень большое количество людей, вынужденных, по тем или иным причинам, искать убежища за рубежами своей родины. Проще говоря – эмигрантов", - пишет Вячеслав Иванов.

Lidl: у сети в Эстонии далеко идущие планы по расширению

Хотя сеть дисконтных магазинов Lidl не спешит объявлять, когда будут открыты первые магазины в Эстонии, розничная сеть подтверждает, что они пришли в Эстонию, чтобы здесь остаться, и имеют далеко идущие планы по расширению деятельности в стране. Читать далее...

Галерея 〉 Спасатели перед Рийгикогу требуют более значительного повышения зарплаты

В 11 часов перед зданием Рийгикогу собрались спасатели под предводительством профсоюза и потребовали повышения заработной платы не менее чем на 18 процентов. Читать далее...

Эксперт: цены на некоторые квартиры в Таллинне искусственно и неоправданно завышены

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, некоторые девелоперы за год повысили цены на квартиры в столице на несколько десятков процентов, но может случиться, что покупателей по такой цене они не найдут. Читать далее...

Языковой департамент помог EKRE перевести предвыборные обещания в Нарве на эстонский язык

В понедельник чиновники Языкового департамента прогулялись по улицам Нарвы и выявили массу предвыборных плакатов Консервативной народной партии (EKRE), оформленных с нарушением Закона о языка - все обещания на них сделаны только на русском. Читать далее...

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