Жители Эстонии нашли крупную сумму: деньги были разбросаны по улице
На прошлой неделе в Тарту на улице Куперьянова была найдена большая денежная сумма, которая теперь ждет своего владельца в отделении полиции.
На прошлой неделе в Тарту на улице Куперьянова была найдена большая денежная сумма, которая теперь ждет своего владельца в отделении полиции.
Лыунаская префектура сообщает, что местные жители Тийт, Кадри и Рита увидели, что на улице разбросано большое количество денежных купюр. Купюры были собраны, после чего Тийт позвонил в полицию и передал деньги стражам порядка.
В понедельник, 27 сентября, глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа выразил им благодарность.
«В такой ситуации честность не может в отношении каждого человека считаться само собой разумеющейся, тем более достойна похвалы чистая совесть Тийта, Кадри и Риты», - поблагодарил начальник полиции.
Человек, потерявший деньги, может связаться с полицией по электронной почте katrin.kungla@politsei.ee или в рабочие дни по телефону 7308687.