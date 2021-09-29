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  • Эстония
  • Жители Эстонии нашли крупную сумму: деньги были разбросаны по улице

Жители Эстонии нашли крупную сумму: деньги были разбросаны по улице

Деньги. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

На прошлой неделе в Тарту на улице Куперьянова была найдена большая денежная сумма, которая теперь ждет своего владельца в отделении полиции.

Лыунаская префектура сообщает, что местные жители Тийт, Кадри и Рита увидели, что на улице разбросано большое количество денежных купюр. Купюры были собраны, после чего Тийт позвонил в полицию и передал деньги стражам порядка.

В понедельник, 27 сентября, глава Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа выразил им благодарность.

«В такой ситуации честность не может в отношении каждого человека считаться само собой разумеющейся, тем более достойна похвалы чистая совесть Тийта, Кадри и Риты», - поблагодарил начальник полиции.

Человек, потерявший деньги, может связаться с полицией по электронной почте katrin.kungla@politsei.ee или в рабочие дни по телефону 7308687.

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