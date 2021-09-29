Бдительная жительница Эстонии помогла полиции найти пропавшего 72-летнего мужчину

Сегодня, 29 сентября, в полицию поступило сообщение, что два дня назад Валерий ушел из дома в Тарту и не вернулся. Телефона у него с собой не было.

Из-за состояния его здоровья, передвигаясь в одиночку, он мог попасть в беду.

Позднее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны передала, что полиция получила несколько сообщений о том, что Валерия видели в разных местах Тарту сегодня ночью и днем. Последняя информация поступила от одной женщины, которая сообщила, что мужчина, похожий на Валерия, бесцельно ходит по одному магазину в тартуском торговом центре Tasku. Прибывший на место патруль выяснил, что это Валерий, его отвезут домой. Мужчину неоднократно искали уже и раньше, когда он в помешательстве уходил из дома и не мог сам вернуться.