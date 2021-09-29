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  • Бдительная жительница Эстонии помогла полиции найти пропавшего 72-летнего мужчину

Бдительная жительница Эстонии помогла полиции найти пропавшего 72-летнего мужчину

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 72-летнего Валерия, который позавчера покинул свой дом в Тарту и не вернулся. 

Сегодня, 29 сентября, в полицию поступило сообщение, что два дня назад Валерий ушел из дома в Тарту и не вернулся. Телефона у него с собой не было. 

Из-за состояния его здоровья, передвигаясь в одиночку, он мог попасть в беду.

Позднее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны передала, что полиция получила несколько сообщений о том, что Валерия видели в разных местах Тарту сегодня ночью и днем. Последняя информация поступила от одной женщины, которая сообщила, что мужчина, похожий на Валерия, бесцельно ходит по одному магазину в тартуском торговом центре Tasku. Прибывший на место патруль выяснил, что это Валерий, его отвезут домой. Мужчину неоднократно искали уже и раньше, когда он в помешательстве уходил из дома и не мог сам вернуться.

"Если состояние здоровья вашего близкого ухудшилось либо по какой-то причине ему трудно справляться самостоятельно, за таким родственником надо присматривать в самом лучшем значении этого слова. Если надо пойти погулять, у человека должен быть сопровождающий, не говоря уже о мобильном телефоне, - сказала оперативный руководитель Лыунаской префектуры Балдур Пильден. - В ситуации, когда родственник с проблемами здоровья или памяти уже долгое время отсутствует дома, его местонахождение неизвестно и есть основание полагать, что человек попал в беду, надо сразу звонить на 112. В некоторых случаях значение играет каждый час, поэтому чем быстрее вы сообщите о пропаже человека, тем выше шансы быстро найти человека".

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