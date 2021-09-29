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  • Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 72-летнего мужчину

Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 72-летнего мужчину

Пропавший в Тарту Валерий. ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Валерия, который позавчера покинул свой дом в Тарту на улице Калда и до сих пор не вернулся.

Сегодня, 29 сентября, в полицию поступило сообщение, что два дня назад ушел из дома на улице Калда в Тарту и до сих пор его местонахождение неизвестно. Телефона у него с собой нет.

Из-за состояния его здоровья, передвигаясь в одиночку, он может попасть в беду.

У Валерия длинные темные волосы, и, возможно, на нем коричневая куртка, темные брюки и черные сапоги.

Полицейские в данный момент собирают информацию, куда он мог направиться, и устанавливают, куда он планировал пойти, но если кто-то видел соответствующего приметам мужчину в эти дни, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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