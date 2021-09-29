Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 72-летнего мужчину
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Валерия, который позавчера покинул свой дом в Тарту на улице Калда и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 72-летнего Валерия, который позавчера покинул свой дом в Тарту на улице Калда и до сих пор не вернулся.
Сегодня, 29 сентября, в полицию поступило сообщение, что два дня назад ушел из дома на улице Калда в Тарту и до сих пор его местонахождение неизвестно. Телефона у него с собой нет.
Из-за состояния его здоровья, передвигаясь в одиночку, он может попасть в беду.
У Валерия длинные темные волосы, и, возможно, на нем коричневая куртка, темные брюки и черные сапоги.
Полицейские в данный момент собирают информацию, куда он мог направиться, и устанавливают, куда он планировал пойти, но если кто-то видел соответствующего приметам мужчину в эти дни, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.