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Камера засняла, как двое детей прокалывают колеса велосипедов

Спортивный центр предупредил об юных злоумышленниках, которые прокалывают шины велосипедов. ФОТО: Rakvere spordikeskus

Около Раквереского спортивного центра были проколоты шины двух велосипедов, после чего спортцентр призвал других пострадавших также обратиться в полицию.

Директор Раквереского спортивного центра Аве Сатс рассказала, что информация о проколотых велосипедных покрышках поступила от мальчиков, посещающих тренировки по волейболу. Последний случай был в понедельник и заставил центр расследовать это дело. С помощью камеры видеонаблюдения были установлены двое, вероятно, учащиеся начальной школы мальчиков. Запись передана в полицию, пишет Virumaa Teataja.

По словам Сатс, пострадавших может быть больше. Поэтому спортивный центр рекомендует родителям обращаться напрямую к участковому Алексею Осокину по адресу электронной почты aleksei.osokin@politsei.ee или по телефону 322 2738. Поскольку злоумышленники, вероятно, будут пойманы с помощью записи камеры видеонаблюдения, у пострадавших есть возможность подать требование возмещения ущерба.

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