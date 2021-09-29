Камера засняла, как двое детей прокалывают колеса велосипедов

Директор Раквереского спортивного центра Аве Сатс рассказала, что информация о проколотых велосипедных покрышках поступила от мальчиков, посещающих тренировки по волейболу. Последний случай был в понедельник и заставил центр расследовать это дело. С помощью камеры видеонаблюдения были установлены двое, вероятно, учащиеся начальной школы мальчиков. Запись передана в полицию, пишет Virumaa Teataja .

По словам Сатс, пострадавших может быть больше. Поэтому спортивный центр рекомендует родителям обращаться напрямую к участковому Алексею Осокину по адресу электронной почты aleksei.osokin@politsei.ee или по телефону 322 2738. Поскольку злоумышленники, вероятно, будут пойманы с помощью записи камеры видеонаблюдения, у пострадавших есть возможность подать требование возмещения ущерба.