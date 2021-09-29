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КГБ Беларуси сообщил об убийстве своего сотрудника при попытке правоохранителей провести обыск в квартире жителя Минска. Хозяин квартиры якобы был убит ответным огнем, его жена задержана. По данным СМИ, убитый минчанин - сотрудник крупной IT-компании.

Как утверждает КГБ, во вторник его оперативники проводили специальные мероприятия "по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Убитого жильца квартиры в КГБ называют "особо опасным преступником".

Государственный телеканал ОНТ показал смонтированное видео, снятое с разных ракурсов - из подъезда и из квартиры. На одних кадрах люди в штатском на лестничной клетке требуют от хозяев открыть дверь, угрожая в противном случае взломать ее.

На других кадрах, снятых в комнате, виден мужчина с охотничьим ружьем, а также женщина, снимающая происходящее на мобильный телефон. Кем сделаны эти кадры - неизвестно.

Затем снова идут кадры с лестничной клетки. Люди в штатском бьют в дверь кувалдой, затем вскрывают ее болгаркой и врываются в квартиру. Начинается перестрелка, один из тех, кто ворвался в квартиру, падает, видна кровь.

"На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого "хайпа" проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице", - заявили в Следственном комитете Беларуси.

Жилец квартиры, открывший огонь по оперативникам, был убит в перестрелке. По информации СМИ, это сотрудник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер, проживавший в квартире вместе с женой и сыном-школьником.

"Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ", - заявляет СК. Где был их сын во время перестрелки, не сообщается.

По данным издания "Медиазона", сейчас задержанная женщина находится в минском СИЗО на улице Окрестина.

Генеральная прокуратура Беларуси уже провела проверку по факту применения огнестрельного оружия. "Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудники КГБ намеревались провести в квартире обыск на основании санкции заместителя генпрокурора и прибыли туда с понятыми.

"При подготовке к проведению процессуального действия сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов", - заявляет генпрокуратура.

Президент Александр Лукашенко, комментируя гибель сотрудника КГБ, заявил, что "безнаказанным это не останется" - его слова передает пресс-секретарь.

Кто такой Андрей Зельцер?

Андрею Зельцеру 31 год. Он работал в крупнейшей в Беларуси IT-компании EPAM Systems, окончил также Институт бизнеса и права в Минске.

По сообщениям СМИ, у Андрея Зельцера также было американское гражданство.

По данным издания "Наша Нива", Зельцер вместе с супругой и маленьким сыном (СМИ пишут, что ему около 9 лет) проживали в доме на улице Якубовского в Минске. На момент перестрелки в квартире сына не было.

У себя в "Инстаграме" Зельцер публиковал фотографии с различных спортивных мероприятий: он занимался триатлоном, принимал участие в забегах и тренировался в фехтовальном клубе.

"Не выйти из пули на соревнованиях - сделано. Всё бывает в первый раз", - написал Андрей Зельцер четыре дня назад.

Андрей также дважды публиковал посты о событиях в Беларуси: в описании к фотографии с изображением БЧБ-флага, опубликованной 16 августа, он призвал людей объединиться и бороться за будущее страны.

"Наша Нива" поговорила с тещей Андрея Зельцера: она назвала его "хорошим человеком" и "лучшим зятем", добавив, что не знает, откуда у него оружие.

"Спокойный, внимательный, рассудительный, добрый. Всегда помогает. Любая теща мечтала бы о таком зяте, - цитирует издание слова тещи. - Считаю ли я Андрея террористом? Конечно, нет".

Блокировка "Комсомолки"

В среду местные власти заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси". Сайт не открывается как на территории Беларуси, так и за рубежом.

В сообщении крупнейшего интернет-провайдера страны "Белтелекома" говорится, что доступ к сайту ограничен на основании решения министерства информации Беларуси.

Незадолго до блокировки "КП в Беларуси" опубликовала интервью с одноклассницей Андрея Зельцера, который, как утверждают белорусские силовики, застрелил сотрудника КГБ.

В интервью девушка рассказывает, что Зельцер был спокойным и доброжелательным человеком, а также вспоминает, что он ходил на протестные акции.