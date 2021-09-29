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Circle K нашел нового руководителя в России

Новый руководитель Circle K Eesti Юрий Брянцев. ФОТО: Circle K

С 11 октября к работе на позиции члена правления Circle K Eesti приступит Юрий Брянцев, сообщило предприятие.

«Нам приятно, что Юрий Брянцев приступит к работе в должности члена правления Circle K Eesti. Мы надеемся, что личные качества Юрия и его опыт в бизнесе и управлении хорошо сочетаются с качествами команды в Эстонии, и это сделает подразделение Circle K Eesti еще сильнее. Как и на других рынках, мы всегда способствуем внутреннему развитию на предприятии, поэтому при замещении новых ведущих вакансий нашим первым выбором становится продвижение уже работающих в концерне людей и предоставление им возможностей для карьеры в других странах», – рассказал руководитель Circle K в регионе Центральная, Восточная Европа и Ирландия Ниалл Андертон.

Юрий Брянцев работает на разных должностях в Circle K 12 лет, пять последних из них он управлял бизнес-подразделением Circle K в России. Помимо этого у него есть опыт работы в должности менеджера по развитию бизнеса в шведской мебельной фирме IKEA и менеджера по логистике и закупкам на предприятии Puukeskus OY в Финляндии. Брянцев имеет степень магистра в области инженерии и повышал свою квалификацию в области экономики.

«Мне искренне приятно приступить к работе в должности члена правления Circle K Eesti. Здешняя команда проделала прекрасную работу, и я рад присоединиться к такому сплочённому коллективу. Позиция члена правления Circle K – это большой и ответственный вызов для меня, поэтому я полностью посвящу себя достижению целей и реализации ценностей предприятия. Я планирую, безусловно, встретиться в ближайшее время со всеми командами заправочных станций Circle K, а также буду способствовать постоянному благополучию предприятия и искать возможности для дальнейшего развития нашего бизнеса вместе с командой менеджеров компании, чей вклад я очень высоко ценю», – заявил Юрий Брянцев. Он добавил, что вскоре переедет со всей семьей в Таллинн.

Правление Circle K продолжит работу в составе двух членов. Помимо нового члена правления в правление входит финансовый директор эстонского подразделения Армин Пеннер.

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