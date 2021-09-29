По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, для Таллинна большая честь и радость чествовать своих спортсменов и поблагодарить их тренеров за выдающиеся достижения.

«Большое вам спасибо за то, что вы вдохновляете других и показываете, что высокие достижения в спорте возможны и в трудное время, - сказал Белобровцев. – Я верю и надеюсь на то, что полученный опыт побудит вас двигаться к новым целям».

Тиммо Таммемяэ и Сандер Линнус завоевали золотые медали на состоявшемся 5 сентября в Отепя чемпионате Европы по командному спортивному ориентированию рогейн, на котором состязались в общей сложности 95 команд. Таллинн вручил Тиммо Таммемяэ, Сандеру Линнусу и их тренеру Пийбе Таммемяэ по 1000 евро.

Таллинн поблагодарил лучших спортсменов. ФОТО: Tallinna strateegiakeskus

Пийбе Таммемяэ завоевала золотую медаль на проходившем 5 сентября в Отепя женском чемпионате Европы по спортивному ориентированию рогейн, в котором приняла участие 61 команда. Пийбе Таммемяэ получила от города награду в размере 1000 евро, а тренер Валло Вахер – 500 евро.

Реэда Туула-Федоров завоевала золотую медаль на проходившем 5 сентября в Отепя чемпионате Европы по спортивному ориентированию рогейн среди смешанных команд, в котором приняли участие 68 команд. Реэда Туула-Федоров получила от города награду в размере 1000 евро, а ее тренер Рауль Кудрет - 500 евро.

Мартин Вилисмяэ завоевал бронзовую медаль на состоявшемся 5 сентября в Отепя чемпионате Европы по командному спортивному ориентированию рогейн, на котором состязались в общей сложности 95 команд. Таллинн вручил Мартину Вилисмяэ премию в размере 400 евро, а его тренеру Мариусу Унту награду в 200 евро.