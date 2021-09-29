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  • Департамент: возникли трудности с поставками некоторых медикаментов

Департамент: возникли трудности с поставками некоторых медикаментов

Лекарства. ФОТО: Тоомас Хуйк

Департамент лекарственных средств в среду сообщил о трудностях с поставками ряда медикаментов, некоторым из которых на данный момент не найти замены аналогами.

По данным ведомства, представитель собственника разрешения на продажу SIA Novartis Baltics сообщил о проблемах с поставками ушных капель Ciprobay HC, 10 mg/2 mg/ml. Замены этому препарату нет, когда поставки наладятся, неизвестно, поэтому пациенты, нуждающиеся в нем, должны обратиться к своему врачу с просьбой сменить схему лечения.

Представитель собственника разрешения на продажу Teva Pharma B.V. сообщил департаменту о трудностях с поставками таблеток Citalopram-Teva, 20 mg, с тонким полимерным покрытием. Проблемы с поставками продолжатся до ноября, но в аптеках есть аналоги этого препарата.

Проблемы есть и с поставками таблеток Anastrozole-Teva (анастрозол), 1 mg, с тонким полимерным покрытием. Затруднения продолжатся до октября, но в аптеках можно подобрать препараты с тем же лечебным эффектом.

Представитель собственника разрешения на продажу Sandoz Pharmaceuticals d.d. сообщил о трудностях с поставками препарата Ramdacordia, 10mg/5 mg в твердых капсулах (рамиприл и амплодипин), проблемы с поставками решатся в течение октября. В качестве временной замены доступны Ramdacordia в другой дозировке и монопрепараты с аналогичным действием. Пациенты для продолжения лечения должны посоветоваться с врачом.

До конца ноября сохранятся проблемы и с поставками Allopurinol Sandoz, 300 mg, в таблетках (аллопуринол). В аптеках есть лекарство с тем же лечебным эффектом и по тем же показателям.

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