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Президент ФИФА посетит Эстонию

Джанни Инфантино ФОТО: HANDOUT/AFP

Президент международной организации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в пятницу посетит Эстонию и встретится с представителями правительства, города Таллинна и Эстонского союза футбола (EJL).

Инфантино посетит замок Тоомпеа, Таллиннскую ратушу и стадион Лиллекюла, он встретится с представителями правительства, города Таллинна и Эстонского союза футбола (EJL), передал EJL.

Визит Инфантино связан также со столетием учреждения EJL, которое наступит 14 декабря.

В последний раз Инфантино посещал Эстонию в 2018 году во время финала суперкубка УЕФА, а его предшественник посетил Эстонию в 2009 году, когда отмечали столетие футбола в Эстонии.

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