Президент ФИФА посетит Эстонию

Инфантино посетит замок Тоомпеа, Таллиннскую ратушу и стадион Лиллекюла, он встретится с представителями правительства, города Таллинна и Эстонского союза футбола (EJL), передал EJL.

В последний раз Инфантино посещал Эстонию в 2018 году во время финала суперкубка УЕФА, а его предшественник посетил Эстонию в 2009 году, когда отмечали столетие футбола в Эстонии.