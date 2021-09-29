Президент ФИФА посетит Эстонию
Президент международной организации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в пятницу посетит Эстонию и встретится с представителями правительства, города Таллинна и Эстонского союза футбола (EJL).
Президент международной организации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в пятницу посетит Эстонию и встретится с представителями правительства, города Таллинна и Эстонского союза футбола (EJL).
Инфантино посетит замок Тоомпеа, Таллиннскую ратушу и стадион Лиллекюла, он встретится с представителями правительства, города Таллинна и Эстонского союза футбола (EJL), передал EJL.
Визит Инфантино связан также со столетием учреждения EJL, которое наступит 14 декабря.
В последний раз Инфантино посещал Эстонию в 2018 году во время финала суперкубка УЕФА, а его предшественник посетил Эстонию в 2009 году, когда отмечали столетие футбола в Эстонии.