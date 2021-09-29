Галерея ⟩ В Йыгева открылся первый в городе отель

Йыгеваское экономическое товарищество разрешило перестроить бывший магазин товарищества на улице Суур и теперь там будет работать отель Coop, в котором есть 16 номеров, кафе и сауна.

Хотя в Йыгева есть несколько отдельных мест размещения в частном секторе, а также хостел в спортивном центре Virtus, отеля в Йыгева не было и его открытия в городе ждали уже давно.