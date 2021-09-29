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Галерея ⟩ В Йыгева открылся первый в городе отель

Сегодня, 29 сентября, в Йыгевамаа открылся первый в городе отель, сообщает Tartu Postimees.

Йыгеваское экономическое товарищество разрешило перестроить бывший магазин товарищества на улице Суур и теперь там будет работать отель Coop, в котором есть 16 номеров, кафе и сауна.

Хотя в Йыгева есть несколько отдельных мест размещения в частном секторе, а также хостел в спортивном центре Virtus, отеля в Йыгева не было и его открытия в городе ждали уже давно.

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