Анетт Контавейт снялась с турнира в Чикаго
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт отказалась от продолжения выступления на теннисном турнире категории WTA 500 в Чикаго.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт отказалась от продолжения выступления на теннисном турнире категории WTA 500 в Чикаго.
Перед назначенным на среду матчем второго круга против японки Май Хонтама (WTA 200) занимающая 23-е место в мировом рейтинге эстонка решила сняться с соревнований, сославшись на травму бедра левой ноги, пишет Rus.ERR.
"Мне грустно, но я должна прислушиваться к своему телу на столь поздней стадии сезона", - сказала Контавейт.
На турнире в Чикаго Анетт Конавейт была посеяна под 11-м номером.