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Анетт Контавейт снялась с турнира в Чикаго

Анетт Контавейт. ФОТО: Rob Prange

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт отказалась от продолжения выступления на теннисном турнире категории WTA 500 в Чикаго.

Перед назначенным на среду матчем второго круга против японки Май Хонтама (WTA 200) занимающая 23-е место в мировом рейтинге эстонка решила сняться с соревнований, сославшись на травму бедра левой ноги, пишет Rus.ERR.

"Мне грустно, но я должна прислушиваться к своему телу на столь поздней стадии сезона", - сказала Контавейт.

На турнире в Чикаго Анетт Конавейт была посеяна под 11-м номером.

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