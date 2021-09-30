Анетт Контавейт снялась с турнира в Чикаго

Перед назначенным на среду матчем второго круга против японки Май Хонтама (WTA 200) занимающая 23-е место в мировом рейтинге эстонка решила сняться с соревнований, сославшись на травму бедра левой ноги, пишет Rus.ERR.

"Мне грустно, но я должна прислушиваться к своему телу на столь поздней стадии сезона", - сказала Контавейт.