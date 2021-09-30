За неделю в Эстонии скончались 18 пациентов с коронавирусом: 14 из них не были вакцинированы

Из них 14, в том числе и 32-летний мужчина, не были вакцинированы, свидетельствуют данные Департамента здоровья, пишет Rus.ERR.

Еще четыре человека, умершие от вызванных коронавирусом осложнений, были вакцинированы. Трое - лица в возрасте 83, 86 и 92 лет - прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer. Еще один, возраст которого не сообщается, получил одну прививку Moderna.

У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.