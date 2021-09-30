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  • За неделю в Эстонии скончались 18 пациентов с коронавирусом: 14 из них не были вакцинированы

За неделю в Эстонии скончались 18 пациентов с коронавирусом: 14 из них не были вакцинированы

Восточно-Таллиннская центральная больница. Иллюстративное фото. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

За минувшую неделю в Эстонии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 18 человек в возрасте от 32 до 99 лет.

Из них 14, в том числе и 32-летний мужчина, не были вакцинированы, свидетельствуют данные Департамента здоровья, пишет Rus.ERR.

Еще четыре человека, умершие от вызванных коронавирусом осложнений, были вакцинированы. Трое - лица в возрасте 83, 86 и 92 лет - прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer. Еще один, возраст которого не сообщается, получил одну прививку Moderna.

У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Эстонии скончались 1352 пациента с коронавирусом. Первый смертельный случай зафиксировали 25 марта 2020 года.

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