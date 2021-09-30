За неделю в Эстонии скончались 18 пациентов с коронавирусом: 14 из них не были вакцинированы
За минувшую неделю в Эстонии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 18 человек в возрасте от 32 до 99 лет.
За минувшую неделю в Эстонии от вызванных коронавирусом осложнений скончались 18 человек в возрасте от 32 до 99 лет.
Из них 14, в том числе и 32-летний мужчина, не были вакцинированы, свидетельствуют данные Департамента здоровья, пишет Rus.ERR.
Еще четыре человека, умершие от вызванных коронавирусом осложнений, были вакцинированы. Трое - лица в возрасте 83, 86 и 92 лет - прошли полный курс вакцинации препаратом Pfizer. Еще один, возраст которого не сообщается, получил одну прививку Moderna.
У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.
С начала пандемии в Эстонии скончались 1352 пациента с коронавирусом. Первый смертельный случай зафиксировали 25 марта 2020 года.