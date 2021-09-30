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Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Эхе Вырк провалился

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк. ФОТО: Remo Tõnismäe

Инициированный оппозиционными фракциями Таллиннского горсобрания вотум недоверия не набрал нужного количества голосов, и вице-мэр Таллинна Эха Вырк продолжит работать в должности вице-мэра.

«Инициированный примерно за две недели до выборов вотум недоверия нельзя воспринимать серьезно. Замена вице-мэра не решит сейчас ни одного вопроса, прежде всего, это часть избирательной кампании входящих в оппозицию фракций. Я понимаю важность работы следственных органов, но здесь совершенно очевидно влияние приближающихся выборов», – сказал председатель горсобрания Тийт Терик.

Единственным пунктом повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания горсобрания обсуждался вотум недоверия вице-мэру Эхе Вырк, который выдвинули члены фракций Партии реформ, Социал-демократический партии, Консервативной народной партии Эстонии и "Отечества".

Вотум недоверия провалился, поскольку из 79 членов горсобрания его поддержали всего 30 депутатов горсобрания. Чтобы вотум недоверия получил поддержку, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 40 депутатов горсобрания.

Всего в заседании принимало участие 32 депутата. Большинство народных избранников, в том числе и почти все представители фракции Центристской партии, в заседании не участвовали.

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