Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Эхе Вырк провалился

«Инициированный примерно за две недели до выборов вотум недоверия нельзя воспринимать серьезно. Замена вице-мэра не решит сейчас ни одного вопроса, прежде всего, это часть избирательной кампании входящих в оппозицию фракций. Я понимаю важность работы следственных органов, но здесь совершенно очевидно влияние приближающихся выборов», – сказал председатель горсобрания Тийт Терик.

Единственным пунктом повестки дня сегодняшнего внеочередного заседания горсобрания обсуждался вотум недоверия вице-мэру Эхе Вырк, который выдвинули члены фракций Партии реформ, Социал-демократический партии, Консервативной народной партии Эстонии и "Отечества".

Вотум недоверия провалился, поскольку из 79 членов горсобрания его поддержали всего 30 депутатов горсобрания. Чтобы вотум недоверия получил поддержку, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 40 депутатов горсобрания.