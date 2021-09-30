Статистика коронавируса в Эстонии: 789 новых заражений и пять смертей

Среди новых заразившихся 559 человек не были вакцинированы, а 230 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 30 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 174 человека. Всего в больницах находится 206 пациентов с коронавирусом, из них 152 человека (73,8%) не были вакцинированы, у 54 человек (26,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 24 новые истории болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 82-летний мужчина, 89-летняя женщина, 92-летняя женщина, 94-летняя женщина и 97-летняя женщина.

За сутки было введено 2728 доз вакцины, в общей сложности введено 1 367 757 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).