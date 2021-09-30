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  • Пожилая женщина в ожидании помощи несколько часов провисела на лестнице

Пожилая женщина в ожидании помощи несколько часов провисела на лестнице

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

В среду, 29 сентября, в 13.13 в волости Ярва в деревне Куусна женщина обнаружила попавшую в беду пожилую соседку, пишет Järva Teataja.

Дама старше 80 лет, забираясь на чердак, поскользнулась на лестнице и застряла в ней. На помощь пришли спасатели и освободили ее.

До прибытия скорой помощи спасатели согревали пожилую даму одеялами и успокаивали ее. По словам пострадавшей, инцидент произошел еще в девять утра.

Руководитель спасательных работ сказал, что ситуация была достаточно критической, и если бы бдительная соседка не обнаружил попавшую в беду, все могло бы закончиться трагически.

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