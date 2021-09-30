Пожилая женщина в ожидании помощи несколько часов провисела на лестнице
В среду, 29 сентября, в 13.13 в волости Ярва в деревне Куусна женщина обнаружила попавшую в беду пожилую соседку, пишет Järva Teataja.
В среду, 29 сентября, в 13.13 в волости Ярва в деревне Куусна женщина обнаружила попавшую в беду пожилую соседку, пишет Järva Teataja.
Дама старше 80 лет, забираясь на чердак, поскользнулась на лестнице и застряла в ней. На помощь пришли спасатели и освободили ее.
До прибытия скорой помощи спасатели согревали пожилую даму одеялами и успокаивали ее. По словам пострадавшей, инцидент произошел еще в девять утра.
Руководитель спасательных работ сказал, что ситуация была достаточно критической, и если бы бдительная соседка не обнаружил попавшую в беду, все могло бы закончиться трагически.