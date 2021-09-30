Пожилая женщина в ожидании помощи несколько часов провисела на лестнице

Дама старше 80 лет, забираясь на чердак, поскользнулась на лестнице и застряла в ней. На помощь пришли спасатели и освободили ее.

До прибытия скорой помощи спасатели согревали пожилую даму одеялами и успокаивали ее. По словам пострадавшей, инцидент произошел еще в девять утра.