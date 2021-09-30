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Правительство одобрило госбюджет следующего года

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Правительство одобрило и направляет в Рийгикогу государственный бюджет следующего года: объем доходов составляет 13,13 млрд евро, объем расходов — 13,64 млрд евро и объем инвестиций — 716 млн евро.

Налоговое бремя в следующем году составит 33,7 процента ВВП, что на один процентный пункт меньше уровня этого года. Долг административного сектора в следующем году составит 6,36 млрд евро, то есть 19,7 процента ВВП, что почти на 5 процентных пунктов меньше, чем предполагалось весной.

Структурная бюджетная позиция административного сектора составляет -2,6 процента ВВП, что на 0,8 процентных пункта лучше, чем планировалось весной. Это будет достигнуто как за счет высоких темпов роста экономики Эстонии, так и за счет госреформы. Номинальная позиция составляет -2,2 процента ВВП, что заставит Эстонию соблюдать бюджетные правила ЕС, действие которых было временно приостановлено на время кризиса COVID-19. Весной предполагалось, что Эстония достигнет цели только к 2024 году.

В следующем году повысятся зарплаты медработникам, учителям, полицейским, спасателям и работникам культуры. Госбюджетом гарантируется повышение зарплат медработников по коллективному договору - минимальная почасовая оплата врачей и медсестер выше 7 процентов, а среднего медицинского персонала - выше 9 процентов. Зарплата финансируемых государством работников сферы социальных услуг вырастет до такого же уровня.

Минимальная зарплата учителей вырастет в новом году на 7,3 процента, всего на повышение зарплаты предусмотрено 30 млн евро. Практически на столько же вырастут зарплаты работников культуры. Минимальная заработная плата рядового полицейского увеличится почти на 5 процентов, а минимальная заработная плата спасателя - почти на 12 процентов - всего на повышение зарплат в сфере внутренней безопасности направляется 11,7 млн евро.

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