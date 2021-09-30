Правительство одобрило госбюджет следующего года

Налоговое бремя в следующем году составит 33,7 процента ВВП, что на один процентный пункт меньше уровня этого года. Долг административного сектора в следующем году составит 6,36 млрд евро, то есть 19,7 процента ВВП, что почти на 5 процентных пунктов меньше, чем предполагалось весной.

Структурная бюджетная позиция административного сектора составляет -2,6 процента ВВП, что на 0,8 процентных пункта лучше, чем планировалось весной. Это будет достигнуто как за счет высоких темпов роста экономики Эстонии, так и за счет госреформы. Номинальная позиция составляет -2,2 процента ВВП, что заставит Эстонию соблюдать бюджетные правила ЕС, действие которых было временно приостановлено на время кризиса COVID-19. Весной предполагалось, что Эстония достигнет цели только к 2024 году.

В следующем году повысятся зарплаты медработникам, учителям, полицейским, спасателям и работникам культуры. Госбюджетом гарантируется повышение зарплат медработников по коллективному договору - минимальная почасовая оплата врачей и медсестер выше 7 процентов, а среднего медицинского персонала - выше 9 процентов. Зарплата финансируемых государством работников сферы социальных услуг вырастет до такого же уровня.