Ощущающие неравное обращение подсудимые подали заявление на генерального прокурора
Неделю назад, 23 сентября, в Государственную прокуратуру и Полицию безопасности поступил необычный документ: заявление на одного из самых высокопоставленных чиновников Эстонии – генерального прокурора Андреса Пармаса. В нем Пармасу предъявили претензию в том, что он помог занять влиятельную должность своему другу Индреку Тибару, что, по мнению подписавшихся, является умышленным нарушением ограничений на совершение определенных действий, определенных Законом о борьбе с коррупцией, в крупных размерах.