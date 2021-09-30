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  • Эстония
  • Ощущающие неравное обращение подсудимые подали заявление на генерального прокурора

Ощущающие неравное обращение подсудимые подали заявление на генерального прокурора

В состав жюри, выбравшего Индрека Тибара на долность советника, входил и Андрес Пармас. ФОТО: Eero Vabamägi

Неделю назад, 23 сентября, в Государственную прокуратуру и Полицию безопасности поступил необычный документ: заявление на одного из самых высокопоставленных чиновников Эстонии – генерального прокурора Андреса Пармаса. В нем Пармасу предъявили претензию в том, что он помог занять влиятельную должность своему другу Индреку Тибару, что, по мнению подписавшихся, является умышленным нарушением ограничений на совершение определенных действий, определенных Законом о борьбе с коррупцией, в крупных размерах.

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По имеющейся у Postimees информации, жалобу подписали бывший советник министра финансов и предприниматель Керсти Крахт, бывший вице-мэр Тарту и член парламента Каяр Лембер, бывший вице-мэр Тарту и предприниматель Вальво Семиларский, судья Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк и два адвоката.

Понятно, что заявление, в котором один человек обвиняет другого в совершении преступления, в правоохранительные органы или прокуратуру Эстонии может подать каждый обеспокоенный человек. Более того, законопослушный гражданин просто обязан это сделать. Однако имеет значение тот факт, что заявители являются известными деятелями общественной жизни Эстонии, которые в последние годы сами попадали под суд с подозрением на коррупцию, и в некоторых случаях имеется обвинительный приговор по той же 300 статье Пенитенциарного кодекса, которая криминализует нарушение ограничений на совершение определенных действий в крупных размерах. Есть и другая объединяющая линия: часть подписавших заявление представлены в правовых спорах адвокатом бюро Lextal Оливером Няэсом.

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