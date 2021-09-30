Ощущающие неравное обращение подсудимые подали заявление на генерального прокурора

Понятно, что заявление, в котором один человек обвиняет другого в совершении преступления, в правоохранительные органы или прокуратуру Эстонии может подать каждый обеспокоенный человек. Более того, законопослушный гражданин просто обязан это сделать. Однако имеет значение тот факт, что заявители являются известными деятелями общественной жизни Эстонии, которые в последние годы сами попадали под суд с подозрением на коррупцию, и в некоторых случаях имеется обвинительный приговор по той же 300 статье Пенитенциарного кодекса, которая криминализует нарушение ограничений на совершение определенных действий в крупных размерах. Есть и другая объединяющая линия: часть подписавших заявление представлены в правовых спорах адвокатом бюро Lextal Оливером Няэсом.