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Названы небезопасные автомобили для пассажиров, сидящих сзади

Иллюстративное фото. ФОТО: Liis Treimann

Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобилей, которые наиболее и наименее безопасны для пассажиров, сидящих сзади, пишет Motor.

Модели оценивали по шести критериям: наличие напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, конструкция подголовников, наличие продвинутых подголовников с защитой от хлыстовых травм, удобство креплений детских сидений, удобство установки бустера и предупреждения для пассажиров.

Эксперты перечислили машины, которые в наименьшей степени защищают пассажиров сзади. К таким отнесли седан бизнес-класса Genesis G80 2021 модельного года, который набрал всего 24 балла из 100 возможных за безопасность пассажиров на втором ряду, а также новый компактный кроссовер Volkswagen Taos 2022 модельного года, заработавший 31 балл. Низкие оценки также получили Jeep Grand Cherokee L, Hyundai Santa Fe, Tucson и минивэн Kia Carnival.

В список наиболее безопасных моделей попали полноразмерный Toyota Sienna (69 баллов), Nissan Rogue/X-Trail нового поколения (66 баллов) и Ford Bronco Sport (61 балл). Из числа автомобилей 2022 модельного года выделили Nissan Pathfinder и Honda Civic, которые набрали по 66 баллов, а также кроссовер Mitsubishi Outlander, оценка которого составила 52 балла.

В начале 2021 года Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) представил альтернативный рейтинг безопасности автомобилей, составленный по результатам краш-тестов. Всего в рейтинг самых безопасных автомобилей 2021 года попали 49 моделей, в том числе Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX, Volvo S60, Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, а также Nissan Maxima, Mazda CX-5 и Toyota Sienna.

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