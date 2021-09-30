Названы небезопасные автомобили для пассажиров, сидящих сзади

Модели оценивали по шести критериям: наличие напоминания о непристегнутых ремнях безопасности, конструкция подголовников, наличие продвинутых подголовников с защитой от хлыстовых травм, удобство креплений детских сидений, удобство установки бустера и предупреждения для пассажиров.

Эксперты перечислили машины, которые в наименьшей степени защищают пассажиров сзади. К таким отнесли седан бизнес-класса Genesis G80 2021 модельного года, который набрал всего 24 балла из 100 возможных за безопасность пассажиров на втором ряду, а также новый компактный кроссовер Volkswagen Taos 2022 модельного года, заработавший 31 балл. Низкие оценки также получили Jeep Grand Cherokee L, Hyundai Santa Fe, Tucson и минивэн Kia Carnival.

В список наиболее безопасных моделей попали полноразмерный Toyota Sienna (69 баллов), Nissan Rogue/X-Trail нового поколения (66 баллов) и Ford Bronco Sport (61 балл). Из числа автомобилей 2022 модельного года выделили Nissan Pathfinder и Honda Civic, которые набрали по 66 баллов, а также кроссовер Mitsubishi Outlander, оценка которого составила 52 балла.