Фото ⟩ Десять автомобилей 90-х, стоимость которых только растет

Эксперты CarVertical проанализировали начальную цену автомобилей и их пробег, а затем составили список из десяти машин, от которых нет смысла отказываться, так как их стоимость с каждым годом только растет. Это, безусловно, в том случае, если за транспортным средством должным образом ухаживают.