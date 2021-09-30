Фото ⟩ Десять автомобилей 90-х, стоимость которых только растет
Автомобиль может быть не только расходом, но и хорошим денежным вложением. Но в том случае, если вы знаете, какие модели с годами только прибавляют в цене, пишет Postimees.
Автомобиль может быть не только расходом, но и хорошим денежным вложением. Но в том случае, если вы знаете, какие модели с годами только прибавляют в цене, пишет Postimees.
Эксперты CarVertical проанализировали начальную цену автомобилей и их пробег, а затем составили список из десяти машин, от которых нет смысла отказываться, так как их стоимость с каждым годом только растет. Это, безусловно, в том случае, если за транспортным средством должным образом ухаживают.