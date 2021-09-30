Чт, 30.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • И глазу приятно: недалеко от Таллинна продается уютный ухоженный дом

Фото ⟩ И глазу приятно: недалеко от Таллинна продается уютный ухоженный дом

ФОТО: KV.EE

В деревне Канавере волости Козе продается окруженный лесом чудесный участок земли, на котором стоит построенный в 2007 году уютный бревенчатый дом, пишет Kodustiil.

В одноэтажном доме находятся: кухня, гостиная, четыре спальни, хозяйственное помещение, душевая, баня и туалет. В двух спальнях есть удобные гардеробные walk-in.

ФОТО: KV.EE

Интерьер рубленого дома выдержан в светлых тонах, да и благодаря большим окнам в дом проникает очень много света. Из гостиной есть выход на террасу, куда солнце попадает начиная с обеда и до заката. 

ФОТО: KV.EE

Помимо дома на участке расположены двухэтажное подсобное строение, беседка и теплица. Хорошие урожаи дают плодовые деревья и ягодные кусты. Виноградная лоза, растущая возле подсобного строения, в этом году была в изобилии покрыта крупными гроздьями.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже подсобного строения расположены два гаража, кладовая, техническое помещение и туалет. Второй этаж дома можно использовать для проживания.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back