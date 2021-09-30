Фото ⟩ И глазу приятно: недалеко от Таллинна продается уютный ухоженный дом
В деревне Канавере волости Козе продается окруженный лесом чудесный участок земли, на котором стоит построенный в 2007 году уютный бревенчатый дом, пишет Kodustiil.
В деревне Канавере волости Козе продается окруженный лесом чудесный участок земли, на котором стоит построенный в 2007 году уютный бревенчатый дом, пишет Kodustiil.
В одноэтажном доме находятся: кухня, гостиная, четыре спальни, хозяйственное помещение, душевая, баня и туалет. В двух спальнях есть удобные гардеробные walk-in.
Интерьер рубленого дома выдержан в светлых тонах, да и благодаря большим окнам в дом проникает очень много света. Из гостиной есть выход на террасу, куда солнце попадает начиная с обеда и до заката.
Помимо дома на участке расположены двухэтажное подсобное строение, беседка и теплица. Хорошие урожаи дают плодовые деревья и ягодные кусты. Виноградная лоза, растущая возле подсобного строения, в этом году была в изобилии покрыта крупными гроздьями.
На первом этаже подсобного строения расположены два гаража, кладовая, техническое помещение и туалет. Второй этаж дома можно использовать для проживания.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.