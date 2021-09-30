Фото ⟩ И глазу приятно: недалеко от Таллинна продается уютный ухоженный дом

В одноэтажном доме находятся: кухня, гостиная, четыре спальни, хозяйственное помещение, душевая, баня и туалет. В двух спальнях есть удобные гардеробные walk-in.

ФОТО: KV.EE

Интерьер рубленого дома выдержан в светлых тонах, да и благодаря большим окнам в дом проникает очень много света. Из гостиной есть выход на террасу, куда солнце попадает начиная с обеда и до заката.

ФОТО: KV.EE

Помимо дома на участке расположены двухэтажное подсобное строение, беседка и теплица. Хорошие урожаи дают плодовые деревья и ягодные кусты. Виноградная лоза, растущая возле подсобного строения, в этом году была в изобилии покрыта крупными гроздьями.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже подсобного строения расположены два гаража, кладовая, техническое помещение и туалет. Второй этаж дома можно использовать для проживания.

ФОТО: KV.EE