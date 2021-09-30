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Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы

Николя Саркози едва ли ожидал такого результате своей предвыборной кампании. ФОТО: POOL/REUTERS

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, передает РБК со ссылкой на BFM.TV.

Срок он будет отбывать вне тюрьмы, при этом будет обязан носить электронный браслет. Судья предупредила, что если Саркози решит обжаловать приговор, он будет отменен, уточняет Bloomberg. Накануне Le Mondе сообщала, что прокурор требовал для Саркози лишения свободы на год, из которого шесть месяцев — условно.

Суд постановил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов, стремясь привлечь на свою сторону избирателей: финансирование избирательной кампании обошлось Саркози в 42,7 млн евро, что примерно в два раза больше, чем разрешено законом, уточняет Bloomberg. Суд счел, что Саркози был осведомлен о существующих законодательных ограничениях, однако не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.

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