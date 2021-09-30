Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы

Срок он будет отбывать вне тюрьмы, при этом будет обязан носить электронный браслет. Судья предупредила, что если Саркози решит обжаловать приговор, он будет отменен, уточняет Bloomberg . Накануне Le Mondе сообщала, что прокурор требовал для Саркози лишения свободы на год, из которого шесть месяцев — условно.

Суд постановил, что Саркози проигнорировал предупреждения бухгалтеров и превысил установленные законом лимиты расходов, стремясь привлечь на свою сторону избирателей: финансирование избирательной кампании обошлось Саркози в 42,7 млн евро, что примерно в два раза больше, чем разрешено законом, уточняет Bloomberg. Суд счел, что Саркози был осведомлен о существующих законодательных ограничениях, однако не стал предпринимать никаких мер, чтобы избежать перерасхода.