После вакцины от Covid испортилось здоровье: куда жаловаться и можно ли рассчитывать на компенсации?
С тех пор, как в Эстонии началась кампания вакцинации, в социальных сетях не утихают дискуссии на тему осложнений после вакцинации против Covid-19. Одна часто звучащая претензия заключается в том, что семейные врачи, якобы, отказываются регистрировать жалобы пациентов, связанные с побочными эффектами вакцины. "Семейные врачи утверждают, что на сто процентов нет связи с вакциной. Люди идут в Лекарственный департамент, но там им говорят, что нужно жаловаться через семейного. Круг замыкается, человек не может найти правду и опускает руки", - заявляет автор одного поста в Фейсбуке.