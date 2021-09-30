После вакцины от Covid испортилось здоровье: куда жаловаться и можно ли рассчитывать на компенсации?

Если человек подозревает, что какая-либо сделанная ему вакцина возымела серьезный побочный эффект, первое, что нужно сделать – обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который примет меры для минимизации последствий и назначит лечение, советуют юристы.

Воспользоваться правом получить компенсацию вреда в упрощенном порядке, в отличие от пациентов в соседних северных странах, у эстонских жителей пока нет. Нет, и по заявлению Департамента здоровья, не планируется создания в стране какого-либо фонда компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией, аналоги которого есть в разных формах, например, в Дании, Германии, Франции, Японии, Финляндии, США, Великобритании, Израиле, Индии и других странах.

Таким образом, если пациент считает, что вакцинация привела к ухудшению его здоровья несмотря на принятые меры, имеет смысл запросить мнение семейного или лечащего врача относительно причин и возможной связи с вакциной. Если в ходе проведения вакцинации была допущена ошибка, возможно обратиться в экспертную комиссию по надзору за качеством медицинских услуг, напоминает Ксения Кравченко.

Работодателю об этом нужно сообщить лишь в том случае, если пациент берет больничный лист, либо если есть основания полагать, что реализовавшийся риск привел к профессиональному заболеванию, что в большинстве случаев весьма и весьма сомнительно.

Если лечащий врач отказывается признать связь между вакцинацией и наступившими последствиями, нужно собрать все документы, связанные с клиническим случаем, и оценить перспективы обращения в суд.

Поскольку научные данные постоянно пополняются, то не исключено, что причинно-следственная связь будет установлена позже на основании новых исследований. Если говорить, например, о тех редких побочных эффектах, которые были связаны с тромбообразованием после введения вакцины AstraZeneca, то можно говорить о том, что пациенты при обосновании своих требований вполне могут ссылаться, в том числе, на имеющиеся теперь научные данные, подтверждающие связь между вакцинацией и тромбозом.

При подаче иска нужно соблюдать требования к обоснованию и доказыванию требования – в особенности к доказыванию наличия причинно-следственной связи между вакцинацией и причиненным ущербом. Каким образом доказывать и в какой момент заявлять иск в пределах трехлетнего срока исковой давности, выбирает истец. Для установления и доказывания причинно-следственной связи возможно привлечение к делу как местных, так и зарубежных экспертов – как до обращения в суд, так и непосредственно в ходе судопроизводства, если ответчик оспаривает представленные истцом данные.