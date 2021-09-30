Картина дня: неожиданные находки при исследовании "Эстонии", смерть акционера BLRT и бюджет на следующий год

Варе: надежда только на то, что зима будет теплой и ветреной

Чем полевение Германии чревато для Европы? Как новая немецкая власть будет решать ключевые вопросы? Изменится ли внешняя политика страны? Смотрите интервью в повторе!

Видео 〉 Две погони за день: в Таллинне мотоциклисты пытались скрыться от полиции

В среду, 29 сентября, в Таллинне полицейским пришлось преследовать мотоциклистов, которые проигнорировали сигнал к остановке. Читать далее...

Правительство значительно увеличивает ставки дорожных штрафов

Сегодня правительство одобрило представленный министром внутренних дел Кристьяном Яани (Центристская партия) законопроект, согласно которому значительно повышаются ставки за нарушение правил дорожного движения. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне автобус сбил ребенка

Сегодня, 30 сентября, около 15.41 в полицию поступило сообщение, что перед театром "Эстония" произошло ДТП: автобус сбил ребенка. Читать далее...

Covid-19: до снятия ограничений осталось чуть-чуть, в Эстонии предлагают создать фонд компенсации ущерба от вакцин

Значительная часть населения Эстонии получила первичную защиту от COVID-19. Необходимо еще немного увеличить охват вакцинации, чтобы начать смягчать ограничения, отметили министр здоровья и труда Танель Кийк и заместитель председателя парламентской фракции центристов Андрей Коробейник во время обсуждения в парламенте вопроса особой государственной важности. Темой сегодняшнего обсуждения стала возможная отмена ограничений. Читать далее...

Оранжевый уровень: риск распространения коронавируса в Эстонии из среднего стал высоким

Сегодня правительство приняло к сведению, что уровень риска распространения коронавируса повысился на одну ступень в соответствии с показателями заболеваемости. Теперь риск на высоком уровне, то есть оранжевом уровне. Читать далее...

Город Нарва через суд попытался сменить правление КТ

Нарвское квартирное товарищество год не может нормально функционировать, поскольку в нем сразу два правления, существование каждого из которых оспаривается в суде. Причем, один из исков подал город Нарва в лице тогдашнего руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu. Теперь же встал вопрос, имеет ли вообще право Narva Linnaelamu представлять интересы города в суде. Читать далее...

Семья, проживающая на приграничной территории, из-за медведей была вынуждена бежать из дома

Примерно в 15 километрах от приграничного города Валка в Вийциемсе и его окрестностях медведи пугают местных жителей своими мародерскими экспедициями. Читать далее...

После вакцины от Covid испортилось здоровье: куда жаловаться и можно ли рассчитывать на компенсации?

С тех пор, как в Эстонии началась кампания вакцинации, в социальных сетях не утихают дискуссии на тему осложнений после вакцинации против Covid-19. Одна часто звучащая претензия заключается в том, что семейные врачи, якобы, отказываются регистрировать жалобы пациентов, связанные с побочными эффектами вакцины. "Семейные врачи утверждают, что на сто процентов нет связи с вакциной. Люди идут в Лекарственный департамент, но там им говорят, что нужно жаловаться через семейного. Круг замыкается, человек не может найти правду и опускает руки", - заявляет автор одного поста в Фейсбуке. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Хельме: Кийк пробил новое дно

Согласно недавнему опросу Norstat, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) впервые стала самой популярной партией Эстонии, свергнув Партию реформ. Читать далее...

Один ученик угрожал другому оружием и выстрелил: полиция примчалась на место со скоростью 180 км/ч