Картина дня: неожиданные находки при исследовании "Эстонии", смерть акционера BLRT и бюджет на следующий год
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 сентября.
В последние годы было установлено, что на правой стороне остова парома «Эстония» есть две большие пробоины, а вчера вечером группа частных исследователей обнаружила на корпусе судна и третью. Читать далее...
Гидрограф Пеэтер Уде, отправившийся изучать объекты в окрестностях затонувшего парома «Эстония», до сих пор не нашел морские контейнеры, которые надеялся там обнаружить. Зато подводный робот, которым он управляет, наткнулся на три странные металлические конструкции, на которых, судя по изображению с монитора, был установлен маяк. Читать далее...
Организованная фондом SA Mare Liberum экспедиция завершила cегодня подводные и исследовательские работы на месте крушения парома «Эстония» и начала обратный путь в порт Эмсхафен. Читать далее...
Один из трех крупнейших акционеров BLRT Михаил Гнидин скончался чуть более месяца назад в результате тяжелой болезни, поскольку у него не было денег на дорогостоящее лечение в Германии. Читать далее...
Правительство одобрило и направляет в Рийгикогу государственный бюджет следующего года: объем доходов составляет 13,13 млрд евро, объем расходов — 13,64 млрд евро и объем инвестиций — 716 млн евро. Читать далее...
Правительство одобрило и передаст в Рийгикогу бюджет на следующий год. Объем доходов бюджета составляет 13,13 миллиарда евро, объем расходов - 13,64 миллиарда, объем инвестиций - 716 миллионов евро. Читать далее...
Неделю назад, 23 сентября, в Государственную прокуратуру и Полицию безопасности поступил необычный документ: заявление на одного из самых высокопоставленных чиновников Эстонии – генерального прокурора Андреса Пармаса. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6150 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 789. Пятеро скончались. Читать далее...
Члены парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) обратились в административный суд с ходатайством об отмене распоряжений правительства, касающихся коронавируса. Читать далее...
Между нынешним и предыдущим бумом недвижимости есть немало различий. Один из наиболее важных моментов: в настоящее время главным критерием спроса является качество недвижимости, сказал порталу Kodustiil Ристо Вяхи, аналитик из Uus Maa kinnisvara. Читать далее...
На прошлой неделе в Эстонии выявили 92 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 2,7% от общего количества заражений за последние семь дней. Читать далее...
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В среду, 29 сентября, в Таллинне полицейским пришлось преследовать мотоциклистов, которые проигнорировали сигнал к остановке. Читать далее...
Сегодня правительство одобрило представленный министром внутренних дел Кристьяном Яани (Центристская партия) законопроект, согласно которому значительно повышаются ставки за нарушение правил дорожного движения. Читать далее...
Сегодня, 30 сентября, около 15.41 в полицию поступило сообщение, что перед театром "Эстония" произошло ДТП: автобус сбил ребенка. Читать далее...
Значительная часть населения Эстонии получила первичную защиту от COVID-19. Необходимо еще немного увеличить охват вакцинации, чтобы начать смягчать ограничения, отметили министр здоровья и труда Танель Кийк и заместитель председателя парламентской фракции центристов Андрей Коробейник во время обсуждения в парламенте вопроса особой государственной важности. Темой сегодняшнего обсуждения стала возможная отмена ограничений. Читать далее...
Сегодня правительство приняло к сведению, что уровень риска распространения коронавируса повысился на одну ступень в соответствии с показателями заболеваемости. Теперь риск на высоком уровне, то есть оранжевом уровне. Читать далее...
Нарвское квартирное товарищество год не может нормально функционировать, поскольку в нем сразу два правления, существование каждого из которых оспаривается в суде. Причем, один из исков подал город Нарва в лице тогдашнего руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu. Теперь же встал вопрос, имеет ли вообще право Narva Linnaelamu представлять интересы города в суде. Читать далее...
Примерно в 15 километрах от приграничного города Валка в Вийциемсе и его окрестностях медведи пугают местных жителей своими мародерскими экспедициями. Читать далее...
С тех пор, как в Эстонии началась кампания вакцинации, в социальных сетях не утихают дискуссии на тему осложнений после вакцинации против Covid-19. Одна часто звучащая претензия заключается в том, что семейные врачи, якобы, отказываются регистрировать жалобы пациентов, связанные с побочными эффектами вакцины. "Семейные врачи утверждают, что на сто процентов нет связи с вакциной. Люди идут в Лекарственный департамент, но там им говорят, что нужно жаловаться через семейного. Круг замыкается, человек не может найти правду и опускает руки", - заявляет автор одного поста в Фейсбуке. Читать далее...
Согласно недавнему опросу Norstat, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) впервые стала самой популярной партией Эстонии, свергнув Партию реформ. Читать далее...
Полиция отреагировала на вызов в Вана-Вигала усиленным составом, потому что один ученик угрожал другому похожим на оружие предметом. Читать далее...