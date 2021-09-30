Картина дня: неожиданые находки при исследовании "Эстонии", смерть акционера BLRT и бюджет на следующий год

ВИДЕО 〉 Команда исследователей остова «Эстонии» обнаружила очередную пробоину

В последние годы было установлено, что на правой стороне остова парома «Эстония» есть две большие пробоины, а вчера вечером группа частных исследователей обнаружила на корпусе судна и третью. Читать далее...

Крупный акционер BLRT умер от болезни: не было денег на лечение в Германии

Один из трех крупнейших акционеров BLRT Михаил Гнидин скончался чуть более месяца назад в результате тяжелой болезни, поскольку у него не было денег на дорогостоящее лечение в Германии. Читать далее...

Ощущающие неравное обращение подсудимые подали заявление на генерального прокурора

Неделю назад, 23 сентября, в Государственную прокуратуру и Полицию безопасности поступил необычный документ: заявление на одного из самых высокопоставленных чиновников Эстонии – генерального прокурора Андреса Пармаса. Читать далее...

Статистика коронавируса в Эстонии: 789 новых заражений и пять смертей

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6150 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 789. Пятеро скончались. Читать далее...

Видео 〉 Крушение «Эстонии»: обнаружен источник сигнала, который мешал летним исследованиям остова

Гидрограф Пеэтер Уде, отправившийся изучать объекты в окрестностях затонувшего парома «Эстония», до сих пор не нашел морские контейнеры, которые надеялся там обнаружить. Зато подводный робот, которым он управляет, наткнулся на три странные металлические конструкции, на которых, судя по изображению с монитора, был установлен маяк. Читать далее...

EKRE ходатайствует в суде об отмене коронавирусных постановлений

Члены парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) обратились в административный суд с ходатайством об отмене распоряжений правительства, касающихся коронавируса. Читать далее...

Аналитик недвижимости: сейчас рулит качество!

Между нынешним и предыдущим бумом недвижимости есть немало различий. Один из наиболее важных моментов: в настоящее время главным критерием спроса является качество недвижимости, сказал порталу Kodustiil Ристо Вяхи, аналитик из Uus Maa kinnisvara. Читать далее...

Названы страны, из которых жители Эстонии чаще всего завозят коронавирус

На прошлой неделе в Эстонии выявили 92 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 2,7% от общего количества заражений за последние семь дней. Читать далее...

Правительство одобрило госбюджет следующего года

Правительство одобрило и направляет в Рийгикогу государственный бюджет следующего года: объем доходов составляет 13,13 млрд евро, объем расходов — 13,64 млрд евро и объем инвестиций — 716 млн евро. Читать далее...

Студия Postimees: чем полевение Германии чревато для Европы?

В Германии ведутся переговоры о формировании нового правительства. Что принесет Европе измененная конфигурация коалиции? Как новая немецкая власть будет решать ключевые вопросы? Изменится ли внешняя политика страны? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по международным отношениям, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!

Видео 〉 Две погони за день: в Таллинне мотоциклисты пытались скрыться от полиции

В среду, 29 сентября, в Таллинне полицейским пришлось преследовать мотоциклистов, которые проигнорировали сигнал к остановке. Читать далее...

Правительство одобрило бюджет на следующий год