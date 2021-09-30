В следующем году построят свыше 20 км четырехполосных шоссе

Будет завершено строительство четырехполосного участка Выыбу-Мяо, который станет последним участком нового сорокакилометрового шоссе между Козе и Мяо. Из новых четырехполосных шоссе строительство начнется на шоссе Пярну – Уулу.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, хорошие дороги обеспечат региональное развитие Эстонии. «Между нашими большими городами должно быть качественное и безопасные шоссе. Продолжение строительства четырехполосных шоссе бесспорно необходимо для профилактики дорожных аварий и оживления уездов», - сказал Аас.

В следующем году на Рижском шоссе в Тарту продолжится строительство разноуровневой развязки, который должен сделать один из наиболее аварийных круговых перекрестков безопасным, а также строительство участков Кяревере-Кардла и Канама-Валингу. Дополнительные средства в размере 7 млн евро будут получены за счет инвестиционного пособия на дороги местных самоуправлений.

«У местных самоуправлений есть участки дорог, которые из-за большой нагрузки нуждаются в большем внимании, но на ремонт которых не хватает денег. С помощью пособия самоуправления смогут привести в порядок те дороги, которые иначе дожидались бы неопределенного будущего», - сказал Аас.

Чтобы транспорт стал более экологичным и были достигнуты климатические цели, в следующем году начнется электрификация железной дороги, к концу 2024 года электричкой станет возможным добраться до всех крупнейших станций. Eesti Raudtee в следующем году начнет строительство железной дороги Турба-Ристи, чтобы сделать график поездов до Кейла более плотным. В 2022 году дотация на общественный транспорт составит в общей сложности 110 миллионов евро.

«Пособия на общественный транспорт обеспечат лучшую мобильность, уменьшат автомобильное движение и загрязнение окружающей среды. Также дотации помогут более удобно передвигаться малообеспеченным жителям страны», - сказал Аас.