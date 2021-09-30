В следующем году построят свыше 20 км четырехполосных шоссе
Правительство одобрило бюджет на следующий год, который кроме всего прочего позволит построить более 20 километров новых четырехполосных шоссе.
Правительство одобрило бюджет на следующий год, который кроме всего прочего позволит построить более 20 километров новых четырехполосных шоссе.
Будет завершено строительство четырехполосного участка Выыбу-Мяо, который станет последним участком нового сорокакилометрового шоссе между Козе и Мяо. Из новых четырехполосных шоссе строительство начнется на шоссе Пярну – Уулу.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, хорошие дороги обеспечат региональное развитие Эстонии. «Между нашими большими городами должно быть качественное и безопасные шоссе. Продолжение строительства четырехполосных шоссе бесспорно необходимо для профилактики дорожных аварий и оживления уездов», - сказал Аас.
В следующем году на Рижском шоссе в Тарту продолжится строительство разноуровневой развязки, который должен сделать один из наиболее аварийных круговых перекрестков безопасным, а также строительство участков Кяревере-Кардла и Канама-Валингу. Дополнительные средства в размере 7 млн евро будут получены за счет инвестиционного пособия на дороги местных самоуправлений.
«У местных самоуправлений есть участки дорог, которые из-за большой нагрузки нуждаются в большем внимании, но на ремонт которых не хватает денег. С помощью пособия самоуправления смогут привести в порядок те дороги, которые иначе дожидались бы неопределенного будущего», - сказал Аас.
Чтобы транспорт стал более экологичным и были достигнуты климатические цели, в следующем году начнется электрификация железной дороги, к концу 2024 года электричкой станет возможным добраться до всех крупнейших станций. Eesti Raudtee в следующем году начнет строительство железной дороги Турба-Ристи, чтобы сделать график поездов до Кейла более плотным. В 2022 году дотация на общественный транспорт составит в общей сложности 110 миллионов евро.
«Пособия на общественный транспорт обеспечат лучшую мобильность, уменьшат автомобильное движение и загрязнение окружающей среды. Также дотации помогут более удобно передвигаться малообеспеченным жителям страны», - сказал Аас.
(вместе с НСО):
· Четырехполосный участок Выыбу-Мяо на шоссе Таллинн-Тарту, длина участка 16 км, стоимость 58,7 млн евро, срок сдачи – ноябрь 2022.
· Четырехполосный участок Кяревере-Кардла на шоссе Таллинн-Тарту, длина участка 4,4 км, стоимость 15,1 млн евро, срок сдачи – сентябрь 2022.
· Продолжится строительство четырехполосного участка Канама-Валингу на Таллиннской окружной дороге стоимостью 26,5 млн евро и строительство разноуровневой развязки на Рижском шоссе в Тарту стоимостью 25,6 млн евро (объекты будут построены весной 2023 года).
· Начнется строительство четырехполосного шоссе Пярну-Уулу на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, срок сдачи – 2024 год, стоимость – 46 млн евро).
· Продолжится строительство разноуровневых перекрестков Rail Balti и государственных шоссе, объем государственных инвестиций на 2022 год – 31,8 млн евро.
Источник: Министерство экономики и инфраструктуры