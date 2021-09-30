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В августе уровень безработицы в Эстонии был ниже среднего по ЕС
Eurostat

Кошелек. ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Как свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat, августе уровень безработицы в Эстонии был ниже среднего по ЕС и составил 6,2 процента.

Выше уровень безработицы в августе был в Греции 14%, в Испании 13,2%, в Италии 9,3%, в Швеции 8,9%, во Франции 8%, в Финляндии 7,8%, в Хорватии 7,6%, в Латвии 7,1%, а в Литве 7,2%.

Самый низкий уровень безработицы в августе зарегистрирован в Чехии - 2,9%. В Нидерландах и на Мальте он составил 3,2%, в Польше - 3,4%, в Германии - 3,6%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,2%.

В среднем по ЕС по сезонно скорректированным данным уровень безработицы в августе составил 6,8%, в странах еврозоны - 7,5%.

Согласно данным Eurostat, в августе в странах ЕС работы не имели 14,469 млн человек, в том числе 12,162 млн - в странах еврозоны.

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