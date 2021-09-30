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Конфликт во МХАТ имени М.Горького длится уже три года, время от времени ярко вспыхивая на страницах СМИ. Чего в нем только нет - и двухчасовой разговор Татьяны Дорониной и Владимира Путина, и митинги и пикеты, и обличающие письма, и десятки снятых постановок. Би-би-си рассказывает о том, как происходила смена руководства театра и что из этого вышло.

Во главе Московского художественного академического театра имени М. Горького более 30 лет стояла легендарная советская актриса Татьяна Доронина. Бессменным было не только руководство: не менялись ни репертуар, ни труппа, театр словно застыл в советской эпохе. Затем вмешались Министерство культуры и администрация президента, их усилиями МХАТ им. М. Горького возглавили Захар Прилепин и Эдуард Бояков. Работники театра в массе своей лояльны власти и называют себя патриотами, но с новыми руководителями, не скрывающими своих националистических взглядов, отношения у них решительно не складываются.

Этот конфликт затяжной - он длится уже три года, время от времени ярко вспыхивая на страницах СМИ. Двухчасовой разговор Татьяны Дорониной и Владимира Путина, и митинги и пикеты, и обличающие письма, и десятки снятых постановок в нашем материале.

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В июле 2021 года в Москве удушающая жара сменяется ливнями и снова наступает жара. Перед огромным зданием Московского художественного академического театра имени М.Горького, не обращая внимания ни на погоду, ни на недоумевающих прохожих, в одиночном пикете стоит средних лет женщина с плотно сжатыми губами и плакатом "Бояков и Михайлов во МХАТе - удар по репутации власти! Услышьте народ и Доронину!!!"

Эдуард Бояков, известный театральный продюсер и режиссер, стройный и подвижный, в яркой рубашке в мелкий цветочек, свободных легких брюках и белых кедах, проходя мимо, усмехается. Теперь он - худрук и хозяин МХАТа.

Татьяна Доронина, народная артистка СССР и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", 31 год единолично руководившая театром и до сих пор остающаяся его президентом, не переступала порога здания на Тверском бульваре с 26 января 2019 года.

Разлом

Видеокадры заседания труппы МХАТ СССР в 1987 году напоминают советский фильм "Гараж" - сходство особенно заметно из-за яростно выступающего мхатовца Вячеслава Невинного, который в фильме-лидере советского проката играл склочного приматолога.

Поставленными голосами самые именитые актеры позднего советского периода - Александр Калягин, Олег Табаков, Анастасия Вертинская, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Ульянов - выясняют, как дальше будет существовать один из самых знаковых театров XX века, почти полностью утративший свою дееспособность.

"Мхатовские старики", служившие еще при Станиславском и Немировиче-Данченко Ангелина Степанова и Марк Прудкин, прижимая руки к груди, умоляют не рушить театр и найти компромисс. Главный режиссер театра Олег Ефремов молчит и нервно курит одну сигарету за одной. Театр, который его прислали спасать в 1970 году, явно идет ко дну.

Драматический театр, основанный классиками Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, работал с 1898 года. Сменивший четыре названия, переживший много феноменальных успехов и несколько тяжелых кризисов "образцовый" театр для советского руководства в застойные времена тоже постепенно впадал в стагнацию - и именно это и был призван исправить блестящий актер и успешный руководитель театра "Современник" Олег Ефремов.

Раздутая труппа (почти 200 человек, многие из которых годами не выходили на сцену), постоянные конфликты и непонимание, куда идти дальше, сделали существование театра почти невозможным - решить проблемы не получилось.

В итоге он и перестал существовать: труппа разделилась, часть осталась на Камергерском вместе с Олегом Ефремовым и стала называться МХАТ им. А.П. Чехова, а часть сохранила историческое название МХАТ им. М. Горького и переехала в новое здание в советском модернистском стиле на Тверском бульваре с залом на 1345 человек.

За сохранение традиций теперь отвечала Татьяна Доронина - новый, а затем и бессменный директор и художественный руководитель МХАТ им. М. Горького. В 1987 году ей было 54 года и она находилась в зените своей славы: народная артистка, трижды признанная лучшей киноактрисой года в СССР, много и плодотворно работавшая в театре.

Во МХАТ Доронину пригласил сам Ефремов, ее партнер по популярному фильму "Три тополя на Плющихе", до этого она служила в ленинградском БДТ у режиссера Георгия Товстоногова, театре им. В. Маяковского и многих других - и была известна всему СССР за счет тщательно выверенных и не очень частых ролей в кино.

В своих воспоминаниях Доронина рассказывала, что взялась за новую и непривычную роль руководителя, в первую очередь чтобы "спасти людей": она опасалась, что большая часть труппы в результате раздела потеряет работу.

Коллектив пронизывали дрязги и слухи о том, кого "возьмет" Ефремов в новую труппу, а кто останется без работы и перспектив. Заключались коалиции, писались коллективные письма, каждый искал выходы на партийное руководство, которому в тот момент было принципиально не до этого.

"Штормило" к этому времени не только МХАТ - на съезде Всероссийского театрального общества решали, куда театру вообще идти дальше.

"Помню, как свистел, топал, орал "революционный" съезд тогдашнего ВТО в 1987 году, заседавший в большом зале еще не "расстрелянного" Белого дома, - вспоминает критик Вера Максимова, - Ярость тогдашнего зала по отношению к Дорониной превысила меру приличий. Мужчины забыли, что они - мужчины. Свист и вопли летели в лицо женщине, знаменитой актрисе - не оратору, стоявшей на трибуне и пытавшейся неумело доказать свою правоту, защитить обижаемых и изгоняемых артистов. Свистел и орал Лелик Табаков, обычно добродушный, только что в партнерстве с Дорониной замечательно сыгравший гельмановскую "Скамейку" в еще не разделенном МХАТ".

"Места на хорошем кладбище"

Сейчас сложно восстановить, чем был "доронинский" МХАТ в девяностые и даже двухтысячные - его полностью игнорировала и театральная, и обычная пресса.

Практически все звезды "отошли" Ефремову, а горьковский МХАТ постепенно забывался, хотя, по словам людей, служивших тогда в этом театре, Доронина "по советской привычке делала все, чтобы у актеров были важные в советском понимании блага: выбивала звания, надбавки за премьеры, места на хорошем кладбище".

"Это театр, который попытался законсервировать советский способ делания театров в изменившейся стране, - объясняет театральный критик Антон Хитров. - Он и был создан как заповедник брежневской эпохи, с игнорированием окружающего мира.​​ Очевидно, что в любом обществе во времена слома, перемен, есть люди, которые этим переменам сопротивляются. Разумеется, такие люди нашлись в театре. Разумеется, среди таких театральных людей нашлись достаточно влиятельные, чтобы иметь собственный большой, крупный театр, и разумеется, нашлись зрители, которые имеют такой запрос, для которых эти ценности востребованы".

Критик считает, что выдержать художественный уровень у Дорониной не вышло, "потому что они этот русский психологический театр делать не умели, не учитывали, что меняется представление о достоверности и жизнеподобии, они сами не играли по правилам, которые для себя выдумали".

Бывшая заведующая литературной частью МХАТ им. М. Горького Галина Ореханова утверждает, что доронинский МХАТ был единственным театром, который этот уровень сохранял - и теперь таковых, по ее словам, не осталось.

"Я подготовилась к интервью", - говорит она и показывает мне томик Станиславского с закладками. Небольшая квартира заставлена книжками, на почетном месте стоит портрет Татьяны Дорониной. С того времени, как актриса удалилась из своего театра, она не дает интервью, не берет трубку - в подтверждение Ореханова звонит сначала с моего телефона, потом со своего - длинные гудки.

С приближенными Доронина общается в одностороннем порядке и чаще всего записками или неожиданно передает подарки, которые бывшая завлит бережно хранит на специальной полочке - шкатулка, икона, богато украшеное пасхальное яйцо.

На записку с просьбой об интервью Доронина не ответила - впрочем, Би-би-си не может быть уверена, что записка дошла до актрисы, круг общающихся с ней людей меняется, кто-то приближается, кто-то попадает в опалу.

Ореханова уходила от Дорониной пять раз - и возвращалась обратно, говоря, что характер у народной артистки сложный, но ее величие перебивает все недостатки.

Она дрожащей рукой гладит шкатулку и говорит: "Деточка! Советский Союз развалился со МХАТ - и сейчас все разваливается. И я бьюсь за принцип, а не за Доронину. Что в нашей стране такое неуважение к национальному чувству, к ее безумному труду… Тридцать лет великая артистка слышала "А, я в этот театр не хожу!". Это все о влиянии искусства на общественное сознание. Сейчас везде невежество планетарного масштаба, общество связывает махровый, дикий конформизм. Нарушены все нравственные каноны развития".

Ореханова открывает томик Станиславского и цитирует слова классика о том, что театр - это великое создание человечества, которое может созидать, а может и уничтожить.

Почти единственное упоминание в популярной прессе тех лет о театре - вышедшие одновременно в 2002 году статьи театрального критика Романа Должанского в "Коммерсанте" и журналиста Антона Красовского в "Независимой газете".

"Посещение доронинского МХАТа в театральной среде с некоторых пор считается симптомом профессионального мазохизма (...) Почему-то считается, что написать о спектакле МХАТа имени Горького - все равно что подойти к убогому и пнуть его ногой", - пишет первый, отдельно упоминая, что театр занимает "знаменитое и огромное здание", и сетуя на его нерациональное использование.

"Так не отдать ли это здание каким-нибудь умным доходным продюсерам, чтоб ставили тут - а не у черта на куличках - свои мюзиклы или что-то в этом роде? А МХАТ Горького закрыть. Немедленно!", - вторит ему Антон Красовский.

Ореханова сейчас вспоминает это как большую проплаченную кампанию, ответом на которую было организовано письмо в минкульт от писателей Валентина Распутина и Василия Белова, директора Пушкинского дома академика Николая Скатова и других общественных деятелей.

"На следующий день позвонил Швыдкой (Михаил Швыдкой, министр культуры России с 2000 по 2008 год - Би-би-си), - с удовольствием вспоминает Ореханова. - Говорил, дескать, Танечка, зачем вы так, все будет очень хорошо у нас!" В результате театру выделили деньги на постановки и текущий ремонт".

Антон Красовский 19 лет спустя на вопрос, почему он тогда написал эту статью, лаконично отвечает: "Потому что я был критиком ежедневной газеты. Писать нужно было каждый день!". На вопрос о "срежессированной кампании" он говорит: "Увы, нет! Мы с Должанским даже за свои бабки билеты брали, нас же бесплатно в этот театр, как в остальные, не пускали!"

Энергичные молодые люди

27 октября 2018 года МХАТ имени Горького праздновал 120-летие. Ореханова вспоминает это как триумф: полный зал, сцены из "Трех сестер", Доронина в синем платье царственно сидит в кресле на сцене с букетом алых роз, председатель Следственного комитета Бастрыкин выступает с музыкальным номером, приветствие зачитывает министр культуры Владимир Мединский.

"Мединский не просто проникся происходящим, - вспоминает бывший завлит Галина Ореханова, она и сама плачет, когда вспоминает тот вечер. - Он сказал речь поистине во славу. А потом ее пригласили в министерство культуры при активнейшем участии Валечки Клементьева, держали в кабинете. Ее уверяли, что силы уже не те, что предстоит ремонт, страшный ремонт, Валя, чей сын - крестник Дорониной, подсказал к ней ходы. Она действительно страшно боялась быть замаранной в деньгах, в этой грязи".

Действительно, всего лишь через месяц после юбилея, 4 декабря, Татьяну Доронину вызвали в министерство культуры. По слухам, разговор, в котором участвовали советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, министр культуры Владимир Мединский, писатель и драматург Юрий Поляков и ученик и приближенный Татьяны Дорониной народный артист Валентин Клементьев, продлился восемь часов.

Непосредственные участники разговора, в котором артистку уговаривали покинуть пост директора и главного режиссера, называют другие цифры - Клементьев говорит о сорока минутах, Поляков - о двух часах.

Доронину уговаривали занять должность президента театра - как позже выяснилось, декоративную. Во МХАТ имени М. Горького руководить приходили режиссер и продюсер Эдуард Бояков (худруком и директором), писатель Захар Прилепин (заместителем по литературной части) и актер и режиссер Сергей Пускепалис (заместителем по творческой).

"Перед этим разговором мне в одном очень высоком кабинете сказали, что "мы решили пригласить молодых православных патриотов, чтобы усилить МХАТ", - вспоминает Поляков в своем доме в поселке писателей Переделкино. - Я задал вопрос: а нам действительно нужно усиливать православие и патриотизм Дорониной? По-моему, и того и другого вполне достаточно!"

Писателю якобы пообещали, что если он не будет реагировать на ситуацию и поднимать шум, его пьесы будут идти во МХАТе и дальше - он был чуть ли не единственным современным драматургом, который ставился на подмостках этого театра.

Полякову сказали, что "эти молодые люди (режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин - Би-би-си) дали гарантию, что сработаются с Дорониной". Поляков тем не менее не стал скрывать своей оценки ситуации. Сейчас его пьесы во МХАТе не идут.

Валентин Клементьев, сейчас полностью принявший "новую власть" и сидящий на всех конференциях вместе с Захаром Прилепиным и Эдуардом Бояковым, говорит, что "по отношению к Татьяне Васильевне произошедшее имело жесткий формат, она пережила не самые приятные минуты. Она тяжело приняла решение".

Сподвижники Дорониной говорят о поступке Клементьева, что это "предательство шекспировского масштаба". Тот парирует: он считает предателями тех, кто ведет борьбу на "доронинской" стороне и "заставляет пожилую и бесконечно талантливую и одинокую актрису предпринимать какие-то шаги в этой бессмысленной борьбе".

Галина Ореханова узнала, что завлитом стал Захар Прилепин, по радио. "Пришла, положила трудовую книжку, меня еще девочки попросили месяц доработать - ну что ж, я доработала", - говорит она, показывая запись "увольнение по собственному желанию".

Она долго отнекивается от обсуждения работы Захара Прилепина, потому что не хочет, чтобы в ее критике было "что-то мещанское", но в конце концов раздражение все-таки прорывается: "Я дружила с Лимоновым, деточка, ведь он действительно правильно все о нем сказал. Я считаю, что образы Прилепина - грязные, злые, ничтожные. Им не место в русском театре!"

Три года назад Владимир Толстой и министерство культуры обозначали назначение как "пришествие во МХАТ энергичных молодых людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького". "Гениальное кадровое решение", - вторил Толстому ректор ГИТИСа Григорий Заславский. "Поддержка театра министерством будет увеличиваться!" - обещал Владимир Мединский.

В 2021 году министр культуры Ольга Любимова официально не комментирует ситуацию во МХАТе. Источник Русской службы Би-би-си из министерства культуры, не уполномоченный общаться с прессой, в ответ на просьбу обозначить позицию, сбрасывает ссылку на проверку театра Счетной палатой, переданную в прокуратуру.

Прокуратура пока серьезных нарушений не нашла, но и проверку не закончила, хотя пресс-секретарь МХАТа утверждает иначе.

В министерстве культуры изрядно утомились комментировать мхатовские скандалы: "Бояков вытаскивает на сцену Ольгу Бузову - нам триста звонков сразу с просьбой комментировать, а что мы можем тут прокомментировать?!"

Министерство вынуждено реагировать на все обращения - а их много, и от "возмущенной общественности", и от разного рода сторонников Боякова или Дорониной, и от членов общественного совета при минкульте. "Мы все отрабатываем, - говорят в министерстве. - Но хотелось бы как-то побольше слышать о горьковском МХАТе в связи с его постановками, а не бесконечными скандалами".

На просьбу объяснить все-таки, что происходит в театре, потому что "пока видно только какое-то змеиное гнездо", работник минкульта лаконично отвечает: "У вас хорошее зрение".

Несколько человек, работающих в администрации президента России, отвечающих за культурную политику и согласившихся поговорить только на условиях анонимности, уверяют Би-би-си, что происходящее в "горьковском" МХАТе - "не их епархия". Они говорят, что новыми назначениями в этом театре ведают в другом блоке администрации и это подарок Боякову, Прилепину и Пускепалису "за Донбасс".

- Конечно же, все эти решения принимаются наверху! - подытоживает драматург и член общественного совета при минкульте Юрий Поляков.

- В администрации президента?

- Нет, в ЦК КПСС! - сардонически отвечает он. - Вам пора бы привыкнуть, что без решения на Старой площади ни в СССР, ни в России ничего не происходит!

Патриотические сувениры

Через год после назначения новой команды, в ноябре 2019 года, в километре от Старой площади, в Кремле проходила традиционная церемония вручения государственных наград.

Татьяна Доронина в черном бархатном платье, белом боа и с жемчужной ниткой на шее сидела в первом ряду - ей вручали орден "За заслуги перед Отечеством I степени".

После краткой речи Татьяна Доронина начала что-то шептать президенту на ухо - тот внимательно слушал. После окончания церемонии награждения Путин предложил ей руку и увел за собой - как говорят сотрудники аппарата, не уполномоченные давать комментарии СМИ, внезапная встреча продлилась около двух часов и это что-то совершенно беспрецедентное для беседы с президентом, особенно незапланированной.

Сторонники Дорониной вспоминают, что после этого "праздновали победу" - но надежды их не оправдались. Ничего не изменилось.

Татьяна Доронина, занимавшая декоративный пост президента театра, после своего последнего спектакля "Васса Железнова" не переступала порога МХАТа имени М. Горького, Эдуард Бояков сотоварищи наводил свои порядки.

"Первым делом они вынесли все портреты Татьяны Васильевны! - возмущенно говорит один из актеров, имеющий роли и при новом режиссере и поэтому не пожелавший назвать своего имени. - Буквально всю галерею на ее глазах на второй день после того, как новые люди зашли в театр, вытащили чуть ли не на помойку. Ну человеку 86 лет, женщина, кинозвезда, неужели сложно было просто подождать?"

Об этом эпизоде на заседании общественного совета минкульта говорит сам Эдуард Бояков, утверждая, что "мы вывезли десятки грузовиков с мусором! Со старым, никому не нужным хламом!" Сторонники Дорониной утверждают, что это были уникальные декорации и портреты актрисы.

Холл МХАТа сейчас выглядит современно: лаконичной меблировки кафе с хорошей кофемашиной, магазин, полный патриотически ориентированных, но модных сувениров: есть крафтовые глиняные кружки с берестяными грамотами, брелоки с северным шитьем, магниты с рунами, полное собрание сочинений Александра Дугина.

Националистически ориентированный философ и социолог Дугин вообще пользуется большим расположением со стороны Боякова, его лекции "Онтология и антропология театра" выложены на официальном сайте МХАТа имени Горького. Просмотров у них немного.

Еще в холле висят портреты актеров - с отдельной "стеной позора" "Артисты МХАТа, не занятые в спектаклях". В их числе и заслуженная артистка России Лидия Матасова. Она одна из немногих противников Боякова, которая говорит о своей позиции открыто, собирает пресс-конференции и всячески противодействует происходящему сейчас в театре.

"Бояков то говорит про религию, то про патриотизм, то - надо новое, то - классику, и главное "надо привлекать молодежь", - сердится Матасова. - Как будто у нас раньше не было молодежи! Раньше нас вообще ругали, что к нам ходят школьники, что к нам приводят солдат, а это что - не молодежь?"

"Новую драму", приверженцем которой Матасова считает Эдуарда Боякова, актриса оценивает иронически: "Ну давайте теперь все спектакли с матом искать, раздеваться постоянно. Только если Богомолов и Серебренников - они с либерастической стороны, а наши же - взяли патриотизм вместе с верой. Потому что это сейчас оплачивается лучше, понимаете? Это конъюнктура называется".

Матасова подчеркивает, что ей не очень просто работалось с Дорониной, и даже говорит, что "порой она нас мучала, но для дела, а не для самоутверждения собственного".

Перед тем как покинуть театр, Татьяна Доронина сделала своей труппе прощальный подарок - перевела всех на долгосрочные контракты. Это значит, что актеров невозможно уволить.

Последние три года насыщены попытками Эдуарда Боякова, который вначале совмещал посты директора и худрука, перевести всех на краткосрочные контракты и чередой судов с теми, кто не хотел этого. Матасова на краткосрочный контракт не переходила.

"Горький-центр"

На последнем в сезоне показе "Лавра" - масштабной и, пожалуй, самой успешной постановке обновленного МХАТа (спектакли идут несколько раз в неделю и билеты на них купить сложно) - аншлаг, хоть и по ковидным "недозаполненным меркам".

Слева от меня сидят пожилые дамы в вечерних нарядах с букетами цветов, одна планирует вручить лилии Дмитрию Певцову, который исполняет главную роль, вторая приготовила розы "Ленечке Якубовичу" - телеведущий с общероссийской известностью играет в "Лавре" эпизодическую, но запоминающуюся роль.

Справа сидит очень похожая на них дама, тоже в бархате, но она не собирается дарить никому цветов, а время от времени крестится и жарко критикует своему спутнику происходящее на сцене.

К критике "Лавра" Эдуард Бояков особенно чувствителен. Когда театральный критик консервативного направления Капитолина Кокшенева раскритиковала голое человеческое тело, спроецированное в ходе постановки на стену, на следующей репетиции Бояков, по словам других актеров, дал указание "одеть" голый человеческий торс в трусы с надписью CAPITOLINA.

На что критикесса отметила, что ее лично это не задевает, но расстраивает поругание православным режиссером имени священномученицы Капитолины, в честь которой была крещена Кокшенева.

Биография Эдуарда Боякова пишется яркими мазками: успешный режиссер и еще более успешный продюсер, педагог, учредитель ассоциации "Золотая маска" - главного российского театрального фестиваля; создатель фестиваля современной пьесы "Новая драма", ректор Воронежской государственной академии искусств. Он основал и долгое время руководил театром "Практика" - знаковый зал на сто мест (на что ему бесконечно указывают противники, во МХАТе зал на 1345 мест), где ставились популярные современные драматурги.

Бояков долгое время придерживался взглядов, которые в России принято называть либеральными, но в 2014 году, во время аннексии Крыма Россией, совершил резкий поворот: начал публично поддерживать тогдашнего министра культуры Владимира Мединского, ездить в Донбасс - и с постановками, и как частное лицо, подчеркивать свою православную веру.

Мария С., работавшая вместе с Эдуардом Бояковым в одном из его региональных проектов в 2012 году и не пожелавшая сейчас назвать своего имени, говорит, что вся местная команда поражалась, насколько четко была выстроена работа и как все "москвичи" из "Практики" боялись "обидеть или расстроить Эдуарда".

"Его команда настолько настроена на практическое качество, что это позволяло Эдуарду не включаться глубоко - каждый отвечал за собственную часть, а Бояков - только за общее видение и концепцию", - говорит она.

У Марии сложилось впечатление, что ему было важно быть не просто руководителем, но учителем, за которым следуют. Никаких православных и патриотических воззрений шефа она не припоминает: "Это было время Индии, Кали-юги, вед и прочего. Я не видела, как он лично занимается йогой, но помню, как приехавшая к нему работать Ингеборга Дапкунайте с презрением высказала, что стыдно с утра не делать приветствие солнцу".

Внутривидовая конкуренция

Бояков не пожелал поговорить с Русской службой Би-би-си, заметив, что "все мои взгляды отражены на моем ютуб-канале, а мне нужно готовиться к постановкам, а не обсуждать старые дрязги".

Вопросы руководству МХАТа, переданные через пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину, тоже остались без ответа. Она сказала, что режиссер, может быть, будет готов поговорить после очередной премьеры.

Тем не менее именно дрязги приходится обсуждать общественному совету минкульта: вход туда строго по приглашениям (и именно поэтому на него не пошел Юрий Поляков, написав, что общественные советы по приглашениям не проводятся), прессу приглашают только лояльную, аккредитацию даже не открывают. Корреспонденту Би-би-си чудом удалось попасть на заседание, воспользовавшись знакомством с одним из участников совета.

Заседание открывает председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Юрьевич Лермонтов, обозначенный в "Википедии" потомком поэта Лермонтова и бесконечно его цитирующий.

Слова "Горький-центр" звучат от Захара Прилепина и вызывают всеобщий смех. Впрочем, Прилепин, Бояков и и.о. директора Олег Михайлов (сейчас его кандидатуру утвердили) большую часть заседания посвящают своим успехам - на экране сменяют друг друга кадры презентации: средняя зарплата повысилась на 9,5 тысячи, постановок стало больше в десять раз.

Все завершается кадром с надписью "МХАТ - это русский театр, который несет ответственность за состояние русской культуры, русского языка, русской драматургии, русского логоса. МХАТ - это русский культурный код!" На этом кадре Лермонтов опять цитирует своего полного тезку: "Прекрасны вы, поля земли родной/ Еще прекрасней ваши непогоды…"

После заседания Захар Прилепин в светлом пиджаке и модных кедах совершает пресс-подход. На вопрос, почему конфликт во МХАТе достиг такого масштаба и длится уже три года, он говорит: "Внутривидовая конкуренция! Мы патриоты - они патриоты! Они хотят быть более главными патриотами и говорят: "Мы - патриоты настоящие, такие, что клейма ставить негде - а они патриоты поддельные".

Он добавляет, что после 2014 года конкуренция в патриотическом лагере переросла в "настоящую борьбу, грызню".

"И там уровень такой, что я, честно сказать, не ожидал даже! - он активно жестикулирует, корреспондентка государственного канала просит меня выйти из кадра и берет крупный план писателя. - Я не думал, что такое озверение возможно! Ну "они" считают - "на их месте должен быть я!"

На вопрос, кто главный "враг" их творческого тандема с Бояковым, Прилепин закатывает глаза наверх, а когда я продолжаю ждать ответа, уточняет: "Ну, один из кабинетов в администрации президента. Конечно же, я не скажу какой!"

Они с Эдуардом Бояковым уходят обедать. Сергей Пускепалис давно покинул этот триумвират, хотя формально в нем и присутствует - все силы отнимает Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова, где Пускепалис служит худруком. Сейчас он никак не обозначен на официальном сайте МХАТ им. М. Горького.

"Я не знаю, сколько мне осталось…"

"Мы нормальные люди, нас много, мы не какие-то бабки в кофтах, - рассказывает мне Галина Тулякова, секретарь зарегистрированной организации "Общественный совет зрителей МХАТ им. М. Горького" (это она стояла в пикете перед МХАТом). - Мы просто люди, которые любят русский реалистический театр, и мы не понимаем, почему мы его должны отдавать каким-то проходимцам".

Тулякова ходит во МХАТ им. М. Горького с начала двухтысячных, водит туда детей и друзей. Ей было важно иметь место, где "не услышишь матерных слов и пошлости, не будет фиги в кармане против нашей власти".

Сейчас Тулякова - координатор группы людей, которые пишут жалобы и направляют их по широкому кругу адресатов, от минкульта до администрации президента. Ведомства реагируют проверками.

Важным шагом стало письмо Татьяны Дорониной Путину, которое было передано главе государства 29 июня 2021 года. Одновременно оно появилось в газетах, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что хотя они "письмо не получали, президенту хорошо известно о сложившейся ситуации".

Публичным письмо сделал политик Сергей Миронов. За несколько месяцев до этого его партию "Справедливая Россия" объединили с партией Захара Прилепина "За правду", и на словах приветствовавший это Миронов, по признанию его окружения, отреагировал на случившееся без восторга.

В письме Доронина просила президента "выгнать торгашей из храма". "Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в Театре в качестве руководителя - от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний", - добавляет она.

Она просит назначить нового худрука и директора, сформировать художественный совет и заканчивает: "Прошу очень. Я не знаю, сколько мне осталось…" 12 сентября Татьяне Васильевне Дорониной исполнилось 88 лет.

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказался список художественного совета, предполагаемого к формированию Татьяной Дорониной. Неожиданных имен в нем нет - несколько актеров самого МХАТа, Сергей Безруков, ныне худрук "Московского губернского драматического театра", Олег Меньшиков, худрук и (в момент написания письма) директор Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, бывший министр культуры и ректор Московской консерватории Александр Соколов.

На должность директора предполагается Евгений Лукошков, генеральный директор Фонда возрождения памяти русского промышленника и мецената Людвига Нобеля. Всего десять человек, в их числе и Юрий Поляков.

"Если бы я вообще хотел получить какую-то должность во МХАТе - мне бы не составило труда это сделать, - говорит Поляков, - Но, если честно, я с 2019 года не общаюсь с Дорониной, пару раз она мне передавала письма с благодарностью за поддержку, но не более того. Мне просто кажется, что такие театры, каким был МХАТ имени Горького, должны быть. Их не обязательно должно быть много - но они должны быть, мы же за плюрализм, правда?"

Театральный критик Антон Хитров говорит, что МХАТ имени Горького безусловно ожил "на уровне медийном, но не на уровне творческом". На творческом уровне происходит, по его мнению, то же самое.

"Видимо, Бояков замахнулся на слишком проблемный театр. Там годами не происходило ничего, и он не может ничего с этим театром сделать. Ты приходишь, смотришь на эти спектакли и как-то с трудом замечаешь разницу. Все те ж проблемы, только теперь у этого всего есть красивый видеозадник".

Бывшая завлит МХАТа Галина Ореханова заваривает чай в тонкостенную фарфоровую чашку - тоже подарок Дорониной - и торжественно говорит: "Вот увидишь, в сентябре Татьяна Васильевна приедет на Тверской бульвар и войдет в свой театр, МХАТ имени Горького, как будто ничего и не было. Их всех смоет грязным потоком, а она, великая русская актриса, останется!"

На момент выхода статьи, 30 сентября, этого не произошло.

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