Яна Тоом: те, кто пострадает от роста цен, должны получить помощь от государства

Представители EKRE утверждают, что в росте цен виновато правительство. «Напомню, что премьер-министра Великобритании зовут не Кая Каллас, и министр экономики там не Таави Аас, однако положение британцев куда хуже, чем у нас. Речь об общеевропейском кризисе, он не только в Эстонии разразился», - сказала Тоом.

По словам Тоом, у кризиса несколько причин. «Первая: экономика восстанавливается от пандемии, спрос на газ растет, а поставки – не очень. Вторая: российский газ. Россияне выполняют все свои обязательства, но не более того. Они могли бы помочь, но поскольку у нас не очень хорошие отношения, с чего бы им помогать? Третья причина: две страны ЕС закрывают свои атомные электростанции. Четвертая: Нидерланды прекращает добычу газа.», - пояснила она.

«Здесь сложный комплекс причин, и система торговли квотами на СО2 тоже вносит в кризис свою скромную лепту. Как известно, EKRE предлагает выйти из этой системы, хотя в 2019 году EKRE была в коалиции – и поддерживала зеленый поворот и амбициозную цель свести выбросы СО2 к 2050 году к минимуму. В оппозиции можно громко обещать что угодно, но как технически возможно выйти из системы торговли квотами, оставаясь при этом частью ЕС? Тогда мы должны выйти и из общего рынка, и из Евросоюза. И что тогда будет? Посмотрите на Великобританию. Такой выход неосуществим – это всего лишь популистские лозунги. Куда более важный фактор кризиса – дизайн газового рынка ЕС. Он таков, что цена электричества на завтра определяется ценой самого дорогого электричества, произведенного сегодня. Это не лучший дизайн рынка, и, скажем, Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой его пересмотреть. А наш министр экономики Таави Аас обратился к Комиссии с просьбой пересмотреть механизм торговли квотами на СО2», - сказала Тоом.