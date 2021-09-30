Яна Тоом: те, кто пострадает от роста цен, должны получить помощь от государства
Рост цен на электроэнергию затронул не только Эстонию, речь идет об общеевропейском кризисе, подчеркивает депутат Европарламента Яна Тоом.
Рост цен на электроэнергию затронул не только Эстонию, речь идет об общеевропейском кризисе, подчеркивает депутат Европарламента Яна Тоом.
Представители EKRE утверждают, что в росте цен виновато правительство. «Напомню, что премьер-министра Великобритании зовут не Кая Каллас, и министр экономики там не Таави Аас, однако положение британцев куда хуже, чем у нас. Речь об общеевропейском кризисе, он не только в Эстонии разразился», - сказала Тоом.
По словам Тоом, у кризиса несколько причин. «Первая: экономика восстанавливается от пандемии, спрос на газ растет, а поставки – не очень. Вторая: российский газ. Россияне выполняют все свои обязательства, но не более того. Они могли бы помочь, но поскольку у нас не очень хорошие отношения, с чего бы им помогать? Третья причина: две страны ЕС закрывают свои атомные электростанции. Четвертая: Нидерланды прекращает добычу газа.», - пояснила она.
«Здесь сложный комплекс причин, и система торговли квотами на СО2 тоже вносит в кризис свою скромную лепту. Как известно, EKRE предлагает выйти из этой системы, хотя в 2019 году EKRE была в коалиции – и поддерживала зеленый поворот и амбициозную цель свести выбросы СО2 к 2050 году к минимуму. В оппозиции можно громко обещать что угодно, но как технически возможно выйти из системы торговли квотами, оставаясь при этом частью ЕС? Тогда мы должны выйти и из общего рынка, и из Евросоюза. И что тогда будет? Посмотрите на Великобританию. Такой выход неосуществим – это всего лишь популистские лозунги. Куда более важный фактор кризиса – дизайн газового рынка ЕС. Он таков, что цена электричества на завтра определяется ценой самого дорогого электричества, произведенного сегодня. Это не лучший дизайн рынка, и, скажем, Испания обратилась к Еврокомиссии с просьбой его пересмотреть. А наш министр экономики Таави Аас обратился к Комиссии с просьбой пересмотреть механизм торговли квотами на СО2», - сказала Тоом.
Тоом также обозначила существующее решение проблемы: «Европейская комиссия разрешила нам половину денег, которые Эстония получает от торговли квотами на СО2, тратить так, как мы посчитаем нужным. Я знаю, что сейчас на столе правительства есть предложение Центристской партии направить эти деньги, это десятки миллионов евро, на помощь тем, кто пострадает от роста цен. Помощь будут распределять через местные самоуправления. Ясно, что из-за роста цен на электричество таких людей будет всё больше, и они должны получить помощь», - пояснила она.