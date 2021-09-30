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  • Мошенники нацелились на участников лотереи Tallink

Мошенники нацелились на участников лотереи Tallink

Мошенник. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

На странице в соцсетях э-магазина Tallink несколько дней назад была объявлена ​​лотерея, и мошенники сразу начали рассылать участникам фишинговые письма, пишет Postimees.

Сообщения, отправленные с учетной записи Facebook с логотипом официального электронного магазина Tallink, но с неправильным написанием (электронный магазин Talink), желают людям удачи и объявляют, что участник лотереи был выбран в качестве победителя.

И это несмотря на то, что официальная страница электронного магазина в социальных сетях обещает объявить победителей только 4 октября.

Мошенники также передают адресатам уведомления адрес неизвестного веб-сайта, чтобы они могли заполнить там анкету. После выполнения необходимых действий предлагается отправить ответ на сообщение и прикрепить фотографию с результатами регистрации.

Интернет-магазин Tallink ответил одному из людей, сообщивших в Postimees о мошенничестве, что они знают о проблеме и борются с ней. Также человека, получившего сообщение от фейкового аккаунта, просили не переходить по ссылке и пожаловаться на аккаунт, то есть отправить сообщение администратору.

Сообщение мошенников. ФОТО: Ekraani kuvatõmmis

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