Фейк? Асоциальная квартира в Кристийне забронирована за 85 000 евро
В Twitter некоторое время тому назад появился пост, рассказывающий о продаже квартиры в столичном районе Кристийне по немыслимой для ее состояния цене.
В Twitter некоторое время тому назад появился пост, рассказывающий о продаже квартиры в столичном районе Кристийне по немыслимой для ее состояния цене.
Двухкомнатная хрущевка площадью 40,3 м2, находящаяся на первом этаже, была выставлена на продажу на портале недвижимости KV.EE за 76 000 евро. Квартира расположена в прекрасном месте - в пяти минутах от торгового центра Kristiine, до центра рукой подать, рядом станция электрички. Окна выходят в зеленый двор, дом реновирован, но...
Пользователи Twitter активно обсуждали причину такого странного ценообразования. «Я купила на восемь тысяч дороже квартиру неподалеку, в которой можно жить», «Откуда взялся этот клоун?», «Посмотрите фото, там в счете имя не того, кто себя собственником называет, а какой-то литовки», «Как после взрыва», «Милая ванная»...
l e t s f u c k i n g gooooo, pic.twitter.com/RukWT9VyE8
— spagett (@italianzki) September 19, 2021
Если заглянуть на портал KV.EE и ознакомиться с объявлением, то выясняется, что продавец устроил аукцион, и цена 76 000 евро превратилась в 85 000, по которой квартира и забронирована. Неужели и в самом деле нашелся человек, который имеет возможности и желание вложить в эту квартиру, находящуюся в аварийном состоянии, еще кучу денег? Как вы думаете?