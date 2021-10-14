Фейк? Асоциальная квартира в Кристийне забронирована за 85 000 евро

Двухкомнатная хрущевка площадью 40,3 м2, находящаяся на первом этаже, была выставлена на продажу на портале недвижимости KV.EE за 76 000 евро. Квартира расположена в прекрасном месте - в пяти минутах от торгового центра Kristiine, до центра рукой подать, рядом станция электрички. Окна выходят в зеленый двор, дом реновирован, но...

Пользователи Twitter активно обсуждали причину такого странного ценообразования. «Я купила на восемь тысяч дороже квартиру неподалеку, в которой можно жить», «Откуда взялся этот клоун?», «Посмотрите фото, там в счете имя не того, кто себя собственником называет, а какой-то литовки», «Как после взрыва», «Милая ванная»...

l e t s f u c k i n g gooooo, pic.twitter.com/RukWT9VyE8