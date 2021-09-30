Covid-19: до снятия ограничений осталось чуть-чуть, в Эстонии предлагают создать фонд компенсации ущерба от вакцин

«По состоянию на утро четверга в Эстонии по меньшей мере одной дозой были вакцинированы 758 122 человека (или 57,05% всего населения), среди них взрослых - 717 670, что составляет 66,95% взрослого населения. По данным Тартуского университета, антитела к коронавирусу после перенесенного заболевания или вакцинации выработались у 77% взрослого населения.

«По оценке экспертов антитела к COVID-19 после перенесенного заболевания выработаны у 20% несовершеннолетних или у примерно 50 000 человек. Таким образом первичную защиту от коронавируса после прохождения вакцинации или перенесенного заболевания получили около 70% населения и порядка 80% взрослого населения», - сказал Кийк.

Кийк добавил, что является очевидным, что вакцинация - это эффективный способ, чтобы остановить распространение вируса, а также, чтобы снизить нагрузку на больницы. «И это несмотря на то, что самый распространенный сейчас дельтa-штамм более заразен, чем остальные. Различные исследования показывают, что у привитых людей вероятность заразиться коронавирусом в три раза ниже, еще ниже вероятность, что в случаен заражении понадобится больничное лечение. Вакцинация в Эстонии является для всех бесплатной, в том числе, и для тех, у кого нет медицинской страховки. Вакцина каждый день спасает жизни, пожалуйста, давайте пользоваться такой возможностью, чтобы защитить себя и окружающих», - сказал Кийк.

По словам Коробейника, увеличить охват вакцинации помогло бы создание фонда компенсации ущерба от вакцин. Наличие такого фонда помогло бы смягчить определенные связанные с вакцинацией страхи. «Сейчас в Эстонии никто не несет ответственности за ущерб, причиненный побочными эффектами вакцин. Такое положение вещей вызывает в людях неуверенность, раскалывает общество и, с чисто человеческой точки зрения, является несправедливым», - сказал Коробейник.