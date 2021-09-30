Covid-19: до снятия ограничений осталось чуть-чуть, в Эстонии предлагают создать фонд компенсации ущерба от вакцин
Значительная часть населения Эстонии получила первичную защиту от COVID-19. Необходимо еще немного увеличить охват вакцинации, чтобы начать смягчать ограничения, отметили министр здоровья и труда Танель Кийк и заместитель председателя парламентской фракции центристов Андрей Коробейник во время обсуждения в парламенте вопроса особой государственной важности. Темой сегодняшнего обсуждения стала возможная отмена ограничений.