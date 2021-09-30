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Полиция ищет пропавшего в Харьюмаа Алара

Алар. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 44-летнего Алара, который покинул свое место жительства в поселке Лаагри в Харьюмаа.

На работу Алар не пришел. Его машину нашли сегодня вечером в поселке Лаагри в районе Тяннассильма. Полиция проверила больницы и места, где он мог бы находиться, пообщалась с его близкими и коллегами. К сожалению, никто не знает, где может быть Алар.

Сейчас к поискам привлечены спасатели, которые проверяют места поиска дронами, также участвуют кинологи полиции со служебными собаками.

Рост Алара 172 см, он плотного телосложения, у него короткие каштановые волосы. На нем темно-серые ветровка и брюки, темные кроссовки. На нем может быть черная шапка с оранжевой надписью.

Всех, кто видел Алара, или знает, где он может быть, просим позвонить по номеру 112.

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