Полиция ищет пропавшего в Тарту 72-летнего Валерия

Сегодня, 30 сентября, в 16.00 в полицию сообщили, что Валерий в полдень пошел в магазин с близким человеком. Его спутнику стала плохо и пока им занималась скорая помощь, Валерий ушел, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Судя по полученным полицией наводкам, разыскиваемого человека последний раз видели сегодня в 13.30 на пересечении улицы Анне и бульвара Сыпрузе. Куда он затем отправился, пока неизвестно.

У мужчины нет с собой телефона, и известно, что по состоянию здоровья он плохо ориентируется и может попасть в беду без посторонней помощи.

Полиция неоднократно искала Валерия и ранее, когда он в замешательстве уходил из дома и не мог самостоятельно вернуться. Сейчас патрули ищут мужчину, прочесывая улицы Аннелинна, где он может передвигаться.

У него темные волосы средней длины, на нем теплая коричневая куртка, темные брюки и черные сапоги – он в той же одежде, что и на фото, которое сделано вчера, когда его нашли в магазине.