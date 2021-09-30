ФОТО: BBC News

Amnesty International призвала власти Польши впустить группу афганских беженцев, которые в августе пришли на польскую территорию из Беларуси, были выдворены обратно и с тех пор сидят на границе.

Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Польши впустить группу афганских беженцев, которые в августе пришли на польскую территорию из Беларуси, были выдворены обратно и с тех пор сидят на границе. Польша, а также Литва, Латвия и Евросоюз в целом уверены, что поток нелегальных иммигрантов через их границы организовали белорусские власти.

"Согласно имеющейся у нас информации, в том числе спутниковым снимкам, Польша уже несколько недель держит эту группу людей на границе. С приближением зимы их положение станет еще хуже. Эту ситуацию создало польское правительство. Принудительная высылка людей, ищущих убежища, противоречит европейскому и международному законодательству. Польша обязана пустить их к себе и затем решать вопрос с каждым из них индивидуально", - сказано в заявлении Amnesty International.

По данным Amnesty, беженцы из Афганистана пересекли белорусско-польскую границу 17 августа и спустя сутки были выдворены обратно в Беларусь, где находятся в тяжелейших условиях.

По данным организации, 32 афганца, среди которых есть женщины и 15-летняя девочка, с 18 августа выживают на белорусской стороне границы без крыши над головой, еды, чистой воды и лекарств.

Польша, Литва и Латвия этим летом столкнулись с резким ростом числа беженцев из южных стран, которые нелегально переходили границу из Беларуси. По мнению этих стран и центральных органов ЕС, за этим стоит ее президент Александр Лукашенко, пытающийся таким образом создать проблему для Запада.

Правительство Польши утверждает, что никого силой не выдворяло.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в четверг встречается в Варшаве с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминским, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе.

"В связи с принятием Польшей нового законодательства у Еврокомиссии возникли вопросы. Необходим обстоятельный диалог с Варшавой", - заявила она журналистам в среду.

Польский Сейм 17 сентября принял в силу поправку к закону "Об иностранцах", которая запрещает прием заявлений об убежище от тех, кто был задержан в момент нелегального пересечения границы или сразу после него. В октябре поправку должна рассмотреть верхняя палата, сенат.

Накануне переговоров Мариуш Каминский сообщил, что с начала августа границу между Белоруссией и Польшей незаконно пересекли 9400 человек, а за весь 2020 год - 120 человек. 1200 нелегальных мигрантов находятся в польских центрах приема беженцев. По словам министра, проверка фотографий в телефонах некоторых из них дала повод подозревать их в причастности к терроризму и наркоторговле.

Польские власти не пускают к границе журналистов, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

Президент Польши Анджей Дуда в среду продлил режим чрезвычайного положения в 3-километровой погранзоне еще на 60 дней.

Тем временем, как передает агентство Рейтер из Брюсселя, ЕС в ответ на эту атаку мигрантами собирается ужесточить условия выдачи виз белорусским госслужащим и силовикам.

По мнению еврочиновников, власти Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко сознательно и целенаправленно поощряют жителей государств Ближнего Востока и Африки к тому, чтобы прилетать в Беларусь и затем переправляться в Польшу, Литву и Латвию.

Лукашенко при этом, рассказывая о застрявших на границе нелегалах, обвиняет Запад в "надвигающейся гуманитарной катастрофе".

Режим Лукашенко уже находится под санкциями ЕС за массовые нарушения прав человека, предполагаемую фальсификацию итогов президентских выборов в августе 2020 года инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая нынешнего года во время пролета над белорусской территорией заставили сесть в Минске, чтобы арестовать находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.

"Мы имеем дело с агрессивным режимом, который лишил собственных граждан права на свободные и честные выборы, бросает в тюрьмы оппозиционеров и толкает невиновных людей к границе, чтобы дестабилизировать ЕС. Сотрудничество с ним невозможно", - заявила на пресс-конференции в среду Ильва Йоханссон.

Она также сообщила, что по данным Европола, до 90% лиц, незаконно прибывающих в Европу, воспользовались услугами разного рода нелегальных перевозчиков, и призвала усилить борьбу с контрабандой людей.

По ходу конфликта с Европой из-за прошлогодних выборов Беларусь в одностороннем порядке вышла из соглашения с ЕС о реадмиссии. После этого мигранты из Ирака, сирийского Курдистана, Конго и Камеруна впервые массово появились на белорусско-литовской границе.

С начала кризиса в районе белорусско-польской границы скончались пять человек - четверо, предположительно, от переохлаждения и один от сердечного приступа..