Фото и видео ⟩ Хельме: Кийк пробил новое дно
Согласно недавнему опросу Norstat, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) впервые стала самой популярной партией Эстонии, свергнув Партию реформ, пишет Postimees.
Согласно недавнему опросу Norstat, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) впервые стала самой популярной партией Эстонии, свергнув Партию реформ, пишет Postimees.
Лидером рейтинга впервые стала Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,6% избирателей. На втором оказалась возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой за неделю снизилась на 1,5% до 24,2%. Третье место занимает Центристская партия - 19,7%.