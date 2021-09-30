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Фото и видео ⟩ Хельме: Кийк пробил новое дно

Hanno Pevkur (Reformierakond) ja Martin Helme (EKRE) saates Otse Postimehest. Saatejuht: Nele Kullerkupp. ФОТО: Erik Prozes

Согласно недавнему опросу Norstat, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) впервые стала самой популярной партией Эстонии, свергнув Партию реформ, пишет Postimees.

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Лидером рейтинга впервые стала Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,6% избирателей. На втором оказалась возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой за неделю снизилась на 1,5% до 24,2%. Третье место занимает Центристская партия - 19,7%.

По какой причине Партия реформ потеряла поддержку избирателей и почему выросла поддержка EKRE? Беспокоят ли такие изменения в опросах поддержки Партию реформ незадолго до выборов в местные самоуправления? Могут ли эти изменения быть постоянными?

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