Фото и видео ⟩ Хельме: Кийк пробил новое дно

Лидером рейтинга впервые стала Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,6% избирателей. На втором оказалась возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой за неделю снизилась на 1,5% до 24,2%. Третье место занимает Центристская партия - 19,7%.

По какой причине Партия реформ потеряла поддержку избирателей и почему выросла поддержка EKRE? Беспокоят ли такие изменения в опросах поддержки Партию реформ незадолго до выборов в местные самоуправления? Могут ли эти изменения быть постоянными?