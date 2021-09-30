Один ученик угрожал другому оружием и выстрелил: полиция примчалась на место со скоростью 180 км/ч
Полиция отреагировала на вызов в Вана-Вигала усиленным составом, потому что один ученик угрожал другому похожим на оружие предметом.
Полиция отреагировала на вызов в Вана-Вигала усиленным составом, потому что один ученик угрожал другому похожим на оружие предметом.
Поздно вечером в среду в редакцию Elu24 сообщили, что один из учеников взял пистолет в школу Вана-Вигала. Тревожная ситуация закончилась прибытием вооруженной полиции и взятием мальчика под стражу.