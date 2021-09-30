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  • Один ученик угрожал другому оружием и выстрелил: полиция примчалась на место со скоростью 180 км/ч

Один ученик угрожал другому оружием и выстрелил: полиция примчалась на место со скоростью 180 км/ч

Стартовый пистолет. Иллюстративное фото. ФОТО: Toomas Huik

Полиция отреагировала на вызов в Вана-Вигала усиленным составом, потому что один ученик угрожал другому похожим на оружие предметом.

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Поздно вечером в среду в редакцию Elu24 сообщили, что один из учеников взял пистолет в школу Вана-Вигала. Тревожная ситуация закончилась прибытием вооруженной полиции и взятием мальчика под стражу.

По словам местных жителей, один ученик действительно угрожал другому пистолетом и даже выстрелил, но никто не пострадал. Сообщалось, что полицейские поспешили к месту происшествия со скоростью 180 км/ч, проникли в дом с оружием и в щитах и взяли ученика под стражу.

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