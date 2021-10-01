Резолюция ПАСЕ: миграционный кризис - месть Лукашенко за санкции ЕС
Скопление мигрантов на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей срежиссировано белорусскими властями в ответ на санкции ЕС. Риге, Вильнюсу и Варшаве нужно воздержаться от практики возвращения нелегалов в Беларусь и гарантировать соблюдение прав человека каждому, кто хочет попасть на территорию их стран. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой в четверг, 30 сентября, в Страсбурге, сообщает DW.