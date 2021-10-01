Простой совет жителям Эстонии: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка

Например, 14 сентября неизвестный от имели службы внутреннего контроля Swedbank позвонил 67-летнему жителю Мустамяэ и сообщил, что его банковской картой злоупотребили при участии работника банка. Якобы для проведения расследования и возвращения денег потерпевший предоставил дистанционный доступ к своему компьютеру и ввел по инструкции мошенника ПИН-коды от ИД-карты. В результате со счета сняли 19 900 евро.

22 сентября неизвестная женщина позвонила 64-летней жительнице Ласнамяэ и сообщила о профилактических работах в Swedbank, а также проблемах со Smart-ID. После этого ей же позвонил мужчина, который представился техником, и спросил личный код и ПИН-коды Smart-ID под предлогом проверки работы Smart-ID. Через некоторое время жертву попросили зайти в интернет-банк через Smart-ID, чтобы завершить профилактические работы и ввести PIN1 и PIN2. Таким образом женщина предоставила доступ неизвестному человеку и своему счету, с которого перевели 12 184 евро. С помощью банка удалось вернуть 609 евро.

23 сентября 36-летнему жителю Силламяэ позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек и также попросил подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Исчезла тысяча евро.

24 сентября 68-летней женщине из Нарва-Йыэсуу позвонила якобы сотрудница Swedbank и попросила подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Пропала тысяча евро.

29 сентября на компьютер 65-летней нарвитянки по просьбе малоизвестного мужчины установили программу дистанционного управления Anydesk. Позже женщина обнаружила, что со счета пропало 10 560 евро.

29 сентября 58-летней жительнице Ласнамяэ позвонили якобы из охранной службы банка и сообщили о подозрительных сделках на ее счету. Женщину попросили зайти в интернет-банк и в результате манипуляций с ее счета сняли 3000 евро.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-коды от ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID под любыми предлогами, а также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые обеспечивают дистанционный доступ к устройству.

«Этого делать нельзя ни в коем случае. Вам может позвонить якобы сотрудник банка, работник ИТ-компании, могут представиться агентом, разоблачающим сеть нечестных сотрудников банка, мошенники могут сказать все что угодно. Их цель - запугать тем, что если человек не выдаст данные, то деньги точно уйдут со счета. В реальности же все наоборот: деньги уходят со счета, когда этими данными делятся, подтверждают переводы ПИН-кодами, пускают мошенников в компьютер через AnyDesk, TeamViewer и другие похожие программы», – говорит веб-констебль Яна Фролова-Алферьев. – Если вы ответили на звонок с неизвестного номера, прекращайте разговор сразу же, как только вам будут предлагать спасать деньги или играть в детектива с целью разоблачения преступников. Еще раз поговорите со своими родственниками всех возрастов, расскажите им о том, что опасность стать жертвой такого преступления весьма серьезна и лучший способ защиты – дать отбой».