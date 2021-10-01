Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Простой совет жителям Эстонии: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка
3

Простой совет жителям Эстонии: как сбить с толку мошенников, представляющихся сотрудниками банка

Разговор по телефону. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

На этой неделе полиция зарегистрировала несколько преступлений, связанных с мошеннической схемой звонка из банка.

Например, 14 сентября неизвестный от имели службы внутреннего контроля Swedbank позвонил 67-летнему жителю Мустамяэ и сообщил, что его банковской картой злоупотребили при участии работника банка. Якобы для проведения расследования и возвращения денег потерпевший предоставил дистанционный доступ к своему компьютеру и ввел по инструкции мошенника ПИН-коды от ИД-карты. В результате со счета сняли 19 900 евро.

22 сентября неизвестная женщина позвонила 64-летней жительнице Ласнамяэ и сообщила о профилактических работах в Swedbank, а также проблемах со Smart-ID. После этого ей же позвонил мужчина, который представился техником, и спросил личный код и ПИН-коды Smart-ID под предлогом проверки работы Smart-ID. Через некоторое время жертву попросили зайти в интернет-банк через Smart-ID, чтобы завершить профилактические работы и ввести PIN1 и PIN2. Таким образом женщина предоставила доступ неизвестному человеку и своему счету, с которого перевели 12 184 евро. С помощью банка удалось вернуть 609 евро.

23 сентября 36-летнему жителю Силламяэ позвонил представившийся сотрудником Swedbank человек и также попросил подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Исчезла тысяча евро.

24 сентября 68-летней женщине из Нарва-Йыэсуу позвонила якобы сотрудница Swedbank и попросила подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Пропала тысяча евро.

29 сентября на компьютер 65-летней нарвитянки по просьбе малоизвестного мужчины установили программу дистанционного управления Anydesk. Позже женщина обнаружила, что со счета пропало 10 560 евро.

29 сентября 58-летней жительнице Ласнамяэ позвонили якобы из охранной службы банка и сообщили о подозрительных сделках на ее счету. Женщину попросили зайти в интернет-банк и в результате манипуляций с ее счета сняли 3000 евро.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-коды от ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID под любыми предлогами, а также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые обеспечивают дистанционный доступ к устройству.

«Этого делать нельзя ни в коем случае. Вам может позвонить якобы сотрудник банка, работник ИТ-компании, могут представиться агентом, разоблачающим сеть нечестных сотрудников банка, мошенники могут сказать все что угодно. Их цель - запугать тем, что если человек не выдаст данные, то деньги точно уйдут со счета. В реальности же все наоборот: деньги уходят со счета, когда этими данными делятся, подтверждают переводы ПИН-кодами, пускают мошенников в компьютер через AnyDesk, TeamViewer и другие похожие программы», – говорит веб-констебль Яна Фролова-Алферьев. – Если вы ответили на звонок с неизвестного номера, прекращайте разговор сразу же, как только вам будут предлагать спасать деньги или играть в детектива с целью разоблачения преступников. Еще раз поговорите со своими родственниками всех возрастов, расскажите им о том, что опасность стать жертвой такого преступления весьма серьезна и лучший способ защиты – дать отбой».

«Работники Swedbank никогда сами не звонят клиентам с просьбой установить на компьютер или телефон какую-то программу или приложение. Кроме того, сотрудник Swedbank никогда не спросит у клиента его ПИН-коды. ПИН-коды должны знать только вы, а вводить их можно, только когда клиент сам начал совершать операцию» , - говорит директор подразделения Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Рауль Вахтра, - Работник банка никогда не торопит клиента. Как правило, звонящие мошенники не говорят по-эстонски, в то время как настоящие наши сотрудники говорят. Получив звонок из банка на русском или английском языке, стоит в общении со звонящим перейти на эстонский. Обычно после этого мошенники кладут трубку».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back