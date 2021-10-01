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  • Ради детей: дело об убийстве на Юмера будет рассмотрено за закрытыми дверями

ФОТО ⟩ Ради детей: дело об убийстве на Юмера будет рассмотрено за закрытыми дверями

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс по делу Мати Пыйклягу, которого обвиняют в убийстве 36-летней Полины, застреленной на глазах у собственных детей.

Прокурор Энели Лаурист обратилась к суду с ходатайством объявить процесс закрытым: если не полностью, то частично. Поскольку все свидетели, потерпевшие и подсудимый будут говорить о личной жизни, здоровье и состоянии детей до, во время и после убийства их матери, прокурор попросила оградить, прежде всего, их от того, чтобы в будущем они читали подробности трагедии. Общественности также нет надобности знать все детали: "Фабула обвинения представлена, больших изменений нет".

С позицией прокурора согласились как адвокат потерпевших, так и адвокаты подсудимого.

После совещания, суд огласил решение: «Суд удовлетворил ходатайство прокурора и объявляет процесс полностью закрытым». Суд согласен с тем, что процесс будет детально отражен в СМИ, что в будущем может причинить боль и вред детям, находящихся в квартире в тот момент, когда погибла их мать.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Пыйклягу в убийстве 5 января вечером 36-летней Полины, его соседки по многоквартирному дому на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ. Женщину застрелили на глазах ее малолетних детей.

Пыйклягу также обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, из которого и было совершено убийство.

По собранным в уголовном производстве данным, в тот трагический день мужчина отправился призывать к порядку соседку с верхнего этажа и взял с собой огнестрельное оружие Taurus, на владение которым у него не было законного разрешения. 36-летняя женщина открыла дверь, после чего из-за находившегося в руках соседа оружия возникла потасовка, в ходе которой он выстрелил в Полину два раза. Потерпевшая скончалась от полученных ранений в тот же вечер в больнице.

По словам окружного прокурора Энели Лауритс, ведущей уголовное производство, в момент стрельбы в однокомнатной квартире находились дети четырех и шести лет.

"Прокуратура предъявила Пыйклягу обвинение в убийстве, его вину отягощает то обстоятельство, что он стрелял в потерпевшую в присутствии ее детей. Также он обвиняется и в незаконном владении огнестрельным оружием, которое приобрел вместе с боевыми припасами на рынке в Таллинне два десятилетия назад", - сказала Лауритс.

5 января незадолго до 20:00 полиция получила сообщение из расположенной в доме на улице Юмера в Ласнамяэ квартиры о том, что слышны выстрелы.

В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии. Женщина скончалась от полученных ран в больнице.

По предварительным данным, проживавший на первом этаже 80-летний мужчина, которому мешал шум из квартиры сверху, отправился к своей 36-летней соседке, позвонил или постучал в дверь, а затем, когда хозяйка ему открыла, трижды выстрелил из незарегистрированного револьвера. Разрешения на оружие у него не было.

В момент трагедии в квартире жертвы находились и ее несовершеннолетние дети. В результате стрельбы они физически не пострадали, но были доставлены в Таллиннскую детскую больницу, где с ними работали психологи.

Полиция прибыла на место происшествия спустя четыре минуты после сигнала. Стражи правопорядка пытались реанимировать раненую, но ни им, ни подоспевшим медикам, сделать это так и не удалось.

80-летнего подозреваемого задержали в Мустамяэ, куда он отправился на своем автомобиле, через 40 минут после инцидента. Сопротивления силовикам он не оказывал. У него изъяли и револьвер, из которого он стрелял. Этот револьвер предыдущий владелец объявил в розыск еще в середине 90-х.

С 1995 по 2016 год подозреваемый был помощником полицейского. В 2016 году его освободили от этого статуса, поскольку он не соответствовал условиям, необходимым для того, чтобы быть помощником полицейского.

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