В Хаапсалу может появиться третий спа-отель
Вдобавок к уже двум имеющимся в курортном городе Хаапсалу спа-отелям Fra Mare и Hestia в ближайшие годы может появиться третий: его планирует построить бизнесмен Кристьян Саар.
Вдобавок к уже двум имеющимся в курортном городе Хаапсалу спа-отелям Fra Mare и Hestia в ближайшие годы может появиться третий: его планирует построить бизнесмен Кристьян Саар.
В интервью корреспонденту ERR в Ляэнемаа Саар сказал, что намерен построить спа-отель на нынешнем пустыре на берегу бухты Суур-Вийк со стороны улицы Холми каллас, пишет rus.err.ee.
По словам бизнесмена, сейчас идет работа над эскизным решением проекта, после чего можно будет приступить к детальной планировке, проектированию и, наконец, строительству.
Оптимистичные планы Кристьяна Саара предусматривают, что новый отель может быть готов уже через три года. Предполагаемую сумму строительства он не назвал, но заверил, что интерес к проекту проявляют потенциальные инвесторы.