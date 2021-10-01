В Хаапсалу может появиться третий спа-отель

В интервью корреспонденту ERR в Ляэнемаа Саар сказал, что намерен построить спа-отель на нынешнем пустыре на берегу бухты Суур-Вийк со стороны улицы Холми каллас, пишет rus.err.ee.

По словам бизнесмена, сейчас идет работа над эскизным решением проекта, после чего можно будет приступить к детальной планировке, проектированию и, наконец, строительству.