Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Хаапсалу может появиться третий спа-отель

ФОТО: Shutterstock

Вдобавок к уже двум имеющимся в курортном городе Хаапсалу спа-отелям Fra Mare и Hestia в ближайшие годы может появиться третий: его планирует построить бизнесмен Кристьян Саар.

В интервью корреспонденту ERR в Ляэнемаа Саар сказал, что намерен построить спа-отель на нынешнем пустыре на берегу бухты Суур-Вийк со стороны улицы Холми каллас, пишет rus.err.ee.

По словам бизнесмена, сейчас идет работа над эскизным решением проекта, после чего можно будет приступить к детальной планировке, проектированию и, наконец, строительству.

Оптимистичные планы Кристьяна Саара предусматривают, что новый отель может быть готов уже через три года. Предполагаемую сумму строительства он не назвал, но заверил, что интерес к проекту проявляют потенциальные инвесторы.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back