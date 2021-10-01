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  • В десяти километрах от Таллинна продается вилла с собственным пляжем

Фото ⟩ В десяти километрах от Таллинна продается вилла с собственным пляжем

ФОТО: KV.EE

В Йыэляхтме продается кусочек рая на земле, уверен Kodustiil. С этим утверждением трудно не согласиться.

Роскошная вилла на берегу моря с продуманным до мелочей интерьером расположена примерно в десяти километрах от Таллинна. На первом этаже дома находится просторная двусветная гостиная с камином, столовая, гостевая спальня, туалет и душевая.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже три спальни, ванная комната, гардеробная и кладовые. Весь дом спроектирован с учетом расположения на берегу моря. Это отражается и в дизайне интерьера, а также в специально изготовленной мебели, которая остается в доме и включена в продажную цену.

ФОТО: KV.EE

Помимо жилого дома, на большом озелененном участке находится гостевой дом с террасой, сарай, площадка для гриля, баня-бочка, батут и многое другое. Частный пляж с оборудованным местом для купания является частью земельного участка.

ФОТО: KV.EE

С уникальным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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