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Коронавирус подтвержден у 730 жителей Эстонии, двое скончались

Коронавирусное отделение. ФОТО: Tairo Lutter

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 730. Двое скончались.

Среди новых заразившихся 500 человек не были вакцинированы, а 230 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 30 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 180 человек. Всего в больницах находится 215 пациентов с коронавирусом, из них 152 человека (70,7%) не были вакцинированы, у 63 человек (29,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 86-летний и 87-летний мужчины.

За сутки было введено 2828 доз вакцины, в общей сложности введено 1 370 575 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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