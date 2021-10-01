Крест Свободы в Таллинне отремонтируют за 600 000 евро

Это следует из пояснительной записки к проекту государственного бюджета на следующий год, согласно которой в бюджет заложены деньги на ремонт монумента и прилегающей территории, передает Rus.ERR.

Необходимость ремонта связана с истечением срока годности системы освещения памятника, обновление и модернизация которой обойдется в 600 000 евро.