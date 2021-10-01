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Крест Свободы в Таллинне отремонтируют за 600 000 евро

Крест Свободы. ФОТО: Mihkel Maripuu

Очередной ремонт Креста Свободы на площади Вабадузе в Таллинне в 2022 году обойдется в 600 000 евро.

Это следует из пояснительной записки к проекту государственного бюджета на следующий год, согласно которой в бюджет заложены деньги на ремонт монумента и прилегающей территории, передает Rus.ERR.

Необходимость ремонта связана с истечением срока годности системы освещения памятника, обновление и модернизация которой обойдется в 600 000 евро.

Крест Свободы был установлен в память о победе в Освободительной войне в 2009 году. После этого монумент и прилегающая территория неоднократно нуждались в ремонте.

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