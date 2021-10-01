Тренера и борцов сборной России сняли с самолета в Амстердаме за несоблюдение масочного режима

Команда летела на чемпионат мира-2021 по вольной борьбе в Осло (Норвегия).

При пересадке в Амстердаме сборную сняли с рейса, так как двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев, Абасгаджи Магомедов и главный тренер сборной Дзамболат Тедеев нарушили масочный режим.

Борцы вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама, и вылетели в Осло только утром.