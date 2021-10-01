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  • Тренера и борцов сборной России сняли с самолета в Амстердаме за несоблюдение масочного режима

Тренера и борцов сборной России сняли с самолета в Амстердаме за несоблюдение масочного режима

Иллюстративное фото. ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY

Главного тренера и борцов сборной России сняли с самолета за несоблюдение масочного режима, пишет Sports.

Команда летела на чемпионат мира-2021 по вольной борьбе в Осло (Норвегия).

При пересадке в Амстердаме сборную сняли с рейса, так как двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев, Абасгаджи Магомедов и главный тренер сборной Дзамболат Тедеев нарушили масочный режим.

Борцы вынуждены были провести ночь в аэропорту Амстердама, и вылетели в Осло только утром.

Чемпионат мира-2021 пройдет со 2 по 8 октября.

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